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Бешеный хорек укусил жительницу Дрогичинского района

11.11.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бешеный хорек укусил жительницу Дрогичинского района
БЕЛТА

Бешеный хорек укусил жительницу Дрогичинского района, сообщил руководитель районной ветеринарной станции Владимир ОЛЕХНИК.

Бешеный хорек укусил жительницу Дрогичинского района Под Сенно бешеный енот покусал пьяных мужчин, посадивших его на цепь

Случай произошел в агрогородке Бездеж 1 ноября. Женщина 1950 года рождения обнаружила в курятнике двух задушенных кур. Присмотревшись, она увидела в хозпостройке нору и сунула туда руку. Зверек укусил ее за палец. Сельчанка незамедлительно обратилась за медицинской помощью в участковую поликлинику, где ей назначили курс прививок от бешенства.

Вскоре хорек попался в один из капканов, установленных супругом пострадавшей. Зверька отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Там подтвердили наличие вируса бешенства у животного.

"Нужно стараться избегать контактов с дикими животными, тем более пытаться их кормить, гладить и так далее. В этом случае почти наверняка можно стать жертвой агрессии с их стороны", - подчеркнул Владимир Олехник.

На подворье наложен карантин. Специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии дополнительно провели дезинфекционные работы и другие мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

За пять последних лет в Дрогичинском районе это четвертый случай бешенства. Помимо хорька, носителями вируса были две лисы и бездомный кот.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Женщина 1950 года рождения обнаружила в курятнике двух задушенных кур. Присмотревшись, она увидела в хозпостройке нору и сунула туда руку. Зверек укусил ее за палец.
 
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