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Белорусы отказываются от налички: бесконтактные платежи бьют рекорды

11.11.2019 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы отказываются от налички: бесконтактные платежи бьют рекорды
фото: Myfin.by
«Рост финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сегодня составляет 88%. Еще в начале 2019 года данный показатель не превышал 86%»,  – сообщает БПЦ на своем сайте.

Белорусы отказываются от налички: бесконтактные платежи бьют рекорды

 
 
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