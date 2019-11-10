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Белорусы отказываются от налички: бесконтактные платежи бьют рекорды
Источник материала: Myfin
«Рост финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сегодня составляет 88%. Еще в начале 2019 года данный показатель не превышал 86%», – сообщает БПЦ на своем сайте.
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Банковский процессинговый центр отмечает стабильный рост финансовых операций за 9 месяцев 2019 года
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