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Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как сэкономить на электроэнергии? Жильцы многоквартирных домов будут решать это сами. Правда, для старта тепловой модернизации дома потребуется согласие не менее двух третей собственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они же проголосуют и за набор мер, будь-то термореновация ограждающих конструкций, замена оконных блоков и радиаторов, установка индивидуальных приборов учета и регулирования тепла.
В одиночку утеплять свое жилье достаточно дорого. Государство же половину трат берет на себя, а на остальные 50 % дается рассрочка до 15 лет.
Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:
Добавим, принятые меры – лишь часть программы по повышению энергоэффективности.
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Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации
Новости Беларуси. Как сэкономить на электроэнергии? Жильцы многоквартирных домов будут решать это сами. Правда, для старта тепловой модернизации дома потребуется...
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