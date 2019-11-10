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Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

11.11.2019 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как сэкономить на электроэнергии? Жильцы многоквартирных домов будут решать это сами. Правда, для старта тепловой модернизации дома потребуется согласие не менее двух третей собственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

Они же проголосуют и за набор мер, будь-то термореновация ограждающих конструкций, замена оконных блоков и радиаторов, установка индивидуальных приборов учета и регулирования тепла.

В одиночку утеплять свое жилье достаточно дорого. Государство же половину трат берет на себя, а на остальные 50 % дается рассрочка до 15 лет.

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:
Это прежде всего позволит населению участвовать во внедрении этих мероприятий, улучшить качество и комфортность жилья, сократить потребление тепловой энергии минимум в два, а то и (в некоторых домах) в три раза. Также это позволит повысить рыночную стоимость своих квартир.

Добавим, принятые меры – лишь часть программы по повышению энергоэффективности.

Как сэкономить на электроэнергии в три раза? В Беларуси повышают энергоэффективность домов путём тепловой модернизации

Люди в материале: Михаил Малашенко
 
 
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Новости Беларуси. Как сэкономить на электроэнергии? Жильцы многоквартирных домов будут решать это сами. Правда, для старта тепловой модернизации дома потребуется...
 
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