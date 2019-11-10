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Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Источник материала: СТВ
В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе массу внимания. Мы решили выяснить, с кем из знаменитых людей Грета встретилась и обсудила вопрос сохранения Земли.
Альберт Гор
Янне Андерссон
Чарльз Норман Шей
Барак Обама
Арнольд Шварценеггер
Леонардо Ди Каприо
Северн Куллис-Сузуки
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В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе...
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