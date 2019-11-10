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Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?

11.11.2019 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе массу внимания. Мы решили выяснить, с кем из знаменитых людей Грета встретилась и обсудила вопрос сохранения Земли. 

Если вдруг вы не слышали про Тунберг или хотите вспомнить какие-то детали из её громкого выступления на саммите ООН, можете узнать о ней здесь

Альберт Гор

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/gretathunberg 

Янне Андерссон

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/gretathunberg 

Чарльз Норман Шей

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/gretathunberg 

Барак Обама

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/gretathunberg 

Арнольд Шварценеггер

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/gretathunberg 

Леонардо Ди Каприо

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию? 

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/leonardodicaprio 

Северн Куллис-Сузуки

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
Фото: instagram.com/severncullissuzuki 

Люди в материале: Грета Тунберг, Альберт Гор, Янне Андерссон, Чарльз Норман Шей, Барак Обама, Арнольд Шварценеггер, Леонардо Ди Каприо, Северн Куллис-Сузуки
 
 
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В конце сентября мир познакомился с юной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Хотя сейчас она стала обсуждаться чуть меньше, девочка всё ещё привлекает к себе...
 
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