От сумок и подушек до пелерин, палантинов и шуб. Что покупают модницы в меховом бутике в Гродненской области

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Приезжают в Вертелишки в шоп-тур модницы. В центре агрогородка – меховой бутик. Классический интерьер, похожий на королевскую гостиную, и широкий ассортимент.

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

О производстве меховых изделий в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».





Алла Климук, директор цеха по пошиву меховых изделий СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Собственная производственная база по выращиванию норки позволяют нам пошивать изделия разного ассортимента – от верхней одежды до аксессуаров меховых: это палантины, пелерины, воротники, манжеты, сумки, покрывала меховые, подушки.





















Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?