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От сумок и подушек до пелерин, палантинов и шуб. Что покупают модницы в меховом бутике в Гродненской области
Источник материала: СТВ
Приезжают в Вертелишки в шоп-тур модницы. В центре агрогородка – меховой бутик. Классический интерьер, похожий на королевскую гостиную, и широкий ассортимент.
Алла Климук, директор цеха по пошиву меховых изделий СПК «Прогресс-Вертелишки»:
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От сумок и подушек до пелерин, палантинов и шуб. Что покупают модницы в меховом бутике в Гродненской области
Приезжают в Вертелишки в шоп-тур модницы. В центре агрогородка – меховой бутик. Классический интерьер, похожий на королевскую гостиную, и широкий ассортимент. ...
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