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В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

11.11.2019 15:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жатва испокон веков едва ли не самое важное событие года. Даже в старину, когда говорили о жизни, спрашивали: «Как выдалось ржи?».

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

Как проходила жатва у крестьян, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Жизнь крестьян проходила в поле. Там и рождались дети, там они и росли… Матери не могли себе позволить оставаться в самую жаркую пору в декрете.

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

Подробнее в видеоматериале.

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Жатва испокон веков едва ли не самое важное событие года. Даже в старину, когда говорили о жизни, спрашивали: «Как выдалось ржи?». Как проходила жатва у...
 
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