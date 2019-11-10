|
В полях рожали детей и много работали. Как в старину проходила жатва у крестьян?
Источник материала: СТВ
Жатва испокон веков едва ли не самое важное событие года. Даже в старину, когда говорили о жизни, спрашивали: «Как выдалось ржи?».
Жизнь крестьян проходила в поле. Там и рождались дети, там они и росли… Матери не могли себе позволить оставаться в самую жаркую пору в декрете.
Подробнее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жатва испокон веков едва ли не самое важное событие года. Даже в старину, когда говорили о жизни, спрашивали: «Как выдалось ржи?». Как проходила жатва у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)