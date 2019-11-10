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«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки
Источник материала: СТВ
Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась пушная эпопея хозяйства.
В 1990-е, как и много где, норководству здесь грозил декаданс. Но стратегическое решение сберечь любой ценой и эксклюзивные кадры, и, само собой, поголовье. Здесь выращивают норки нескольких типов: от сапфира до паломино.
Виктор Демьянович, главный специалист по пушному звероводству СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области:
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Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась...
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