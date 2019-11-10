ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

11.11.2019 15:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась пушная эпопея хозяйства.

От сумок и подушек до пелерин, палантинов и шуб. Что покупают модницы в меховом бутике в Гродненской области

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

О производстве меховых изделий в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В 1990-е, как и много где, норководству здесь грозил декаданс. Но стратегическое решение сберечь любой ценой и эксклюзивные кадры, и, само собой, поголовье. Здесь выращивают норки нескольких типов: от сапфира до паломино.

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

Виктор Демьянович, главный специалист по пушному звероводству СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области:
География поставок очень широкая: Россия, покупали из Греции, Турции, Великобритании, из Украины были покупатели. Качество – это бренд.

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

«Покупали из Греции, Турции, Великобритании». Где и как изготавливают изделия из белорусской норки

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Виктор Демьянович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономическая стратегия – многопрофильное хозяйство. Есть здесь и эксклюзивное направление. Первый меховой десант завезли сюда в 1989 году. С этого и началась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика