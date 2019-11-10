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Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку
Источник материала: СТВ
Римма Дракина, обладатель Гран-при на международном конкурсе «Музыка без границ»:
Одна из самых юных участниц концерта в филармонии. Римма уже обошла своих сверстников по музыкальной школе. Играет программу с опережением на несколько лет.
Римма Дракина:
Пробует и сама сочинять, причем и стихи и музыку.
Римма Дракина:
Оксана Петрова, мама Риммы:
Среди побед – известный музыкальный фестиваль в Друскининкае. Город-курорт уже полтора десятка лет собирает пианистов, оркестрантов, вокалистов, дирижеров, музыковедов и критиков со всей Европы.
Оксана Петрова:
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Римма Дракина, обладатель Гран-при на международном конкурсе «Музыка без границ»:У нас так соседи даже рады, что кто-то музицирует. А если уже пошла речь о...
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