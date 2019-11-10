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Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

11.11.2019 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

Римма Дракина, обладатель Гран-при на международном конкурсе «Музыка без границ»:
У нас так соседи даже рады, что кто-то музицирует. А если уже пошла речь о концертах, то я уже дала три концерта в филармонии.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

Одна из самых юных участниц концерта в филармонии. Римма уже обошла своих сверстников по музыкальной школе. Играет программу с опережением на несколько лет.

Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

Римма Дракина:
Люблю Бетховена, люблю Глинку, Баха, Гайдна. Вдохновение ко мне очень часто просто само приходит, есть у меня настроение такое, что меня просто тянет что-то сыграть.

Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

Пробует и сама сочинять, причем и стихи и музыку.

Римма Дракина:
У меня не получается такая серьезная классика.

Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

Оксана Петрова, мама Риммы:
Им нужно было про Беларусь выучить. Стих был какой-то очень сложный, она говорит: «Можно я сама напишу?».

Среди побед – известный музыкальный фестиваль в Друскининкае. Город-курорт уже полтора десятка лет собирает пианистов, оркестрантов, вокалистов, дирижеров, музыковедов и критиков со всей Европы.

Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

Оксана Петрова:
Получила достойную оценку и привезла в Беларусь Гран-при. В этой номинации дети не привозили Гран-при в Беларусь уже 10 лет.

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Римма Дракина
 
 
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Римма Дракина, обладатель Гран-при на международном конкурсе «Музыка без границ»:У нас так соседи даже рады, что кто-то музицирует. А если уже пошла речь о...
 
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