|
Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности
Источник материала: СТВ
В истории детского «Евровидения» Беларусь на особом месте.
Конкурс в 2010-м с размахом прошел в Минске. Трансляции на полтора десятка стран мира. Финальное шоу и репетиции на «Минск-Арене» посетили около 40 тыс. человек.
Первая победа – 2005 год. Ксения Ситник покорила Европу.
Ксения Ситник, победитель детского конкурса песни «Евровидение–2005»:
Музей государственности. Главные символы и награды страны хранятся здесь. Весьма символично: место среди важнейших достижений нашлось и детскому костюмчику, и детским успехам.
Ксения Ситник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В истории детского «Евровидения» Беларусь на особом месте. О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Конкурс в 2010-м с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)