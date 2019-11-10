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Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

11.11.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В истории детского «Евровидения» Беларусь на особом месте.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Конкурс в 2010-м с размахом прошел в Минске. Трансляции на полтора десятка стран мира. Финальное шоу и репетиции на «Минск-Арене» посетили около 40 тыс. человек.   

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Первая победа – 2005 год. Ксения Ситник покорила Европу.

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Ксения Ситник, победитель детского конкурса песни «Евровидение–2005»:
Это была такая эйфория, такой шок для меня в тот момент, что мне сложно описать свои чувства.

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Музей государственности. Главные  символы и награды страны хранятся здесь. Весьма символично: место среди важнейших достижений нашлось и детскому костюмчику, и детским успехам.

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Ксения Ситник:
Очень интересно его видеть, сложно представить, что я была такая маленькая. Вот была моя кепка, это были гетры, это майка с таким сердцем.

Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Ксения Ситник
 
Теги: Минск
 
 
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В истории детского «Евровидения» Беларусь на особом месте. О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Конкурс в 2010-м с...
 
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