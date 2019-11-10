ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28 рублей и почти два килограмма еды. На этой неделе в Минске стартует новый «Гастрофест»

11.11.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет очередной гастрофестиваль. 20 заведений-участников предложат гостям морскую кухню. Стоимость всех сетов по традиции единая, на этот раз — 28 рублей.

Суши-бар ChefArts

пр-n Победителей, 84, ТРЦ «Арена Сити»


Общий вес: 1420 гр
  • ассорти роллов
  • суп Буйабес с мидиями на бульоне красной и белой рыбы с обжаренным хлебом и сливочным маслом с пряными травами
  • лангустин, маринованный в белом вине и запеченный на гриле с травами, овощами, сыром кватроченто, с миксом салатов и лимоном
  • стейк из лосося на гриле со свежими овощами, овощами гриль и лимоном, с двумя фирменными соусами
  • десерт с вишнями, томлеными в красном вине

Pub Vinie Jones

ул. Интернациональная, 33


Общий вес: 1300 гр
  • тартар из лосося с рисовыми чипсами и трюфельным маслом
  • роллы с треской и ореховым соусом
  • печеный судак с птитимом и тыквенным парматье
  • мидии бритиш азиан
  • ягодный пирог

Ресторан «STUDIO Wine & Spirits»

пл. Свободы, 5


Общий вес: 850 гр
  • cуп Сифуд
  • nэппанъяки с креветкой
  • cпринг-роллы с тунцом

«Золотой гребешок»

ул. Ленина, 3


Общий вес: 910 гр
  • севиче из тунца с арбузом и сладким перечным соусом
  • паштет из лосося с каперсами и гренками
  • теплая форель с микс-салатом и сливочным хреном
  • свекольное ризотто с треской су-вид
  • сливочная панна-котта с конфи из манго

Ресторан «Заслонаў»

аг. Ждановичи, ул. Звездная, 19А


Общий вес: 1135 гр
  • спринг-ролл
  • брускетта с тунцом
  • брускетта с копчёным хеком и запеченным кабачком
  • гравлакс из семги с грушевым Чатни
  • уха тройная и расстегай с горбушей
  • паэлья с морепродуктами
  • десерт «Морской»

Ресторан Perfetto

ул. Немига, 28


Общий вес: 955 гр
  • тартар с лососем и сливочным кремом из авокадо, тартар с тунцом и муссом из копченого сыра, тартар с овощами на подушке из батата
  • крем-суп из тыквы с мидиями
  • кускус с креветками в сливочном соусе с чернилами каракатицы
  • зеленые мидии запеченные с пряными соусами
  • шоколадный фондан с ванильным мороженым и клубнично-имбирным соусом

Robinson club

Ждановичский с/с, 16/1 (трасса Минск-Молодечно, поворот на Юность, 7 км от МКАД)


Общий вес: 995 гр
  • брускетта с тартаром норвежской семги, каперсами и рукколой
  • брускетта с тартаром из желтоперого тунца с черри и лимонным дрессингом
  • суп с морепродуктами, болгарским перцем и сельдереем
  • филе красного морского окуня в глазури из терияки, гарнированное ризотто с шафраном и грибами
  • салат из даров моря с томатами Черри и сельдереем

Лаунж-бар «Чайный пьяница»

ул. Интернациональная, 25а


Общий вес: 1080 гр
  • поке с подкопченным лососем
  • лапша в соусе биск с креветками
  • морской окунь, булгур и луковый демиглас
  • рисовый пудинг с кокосовым молоком

Hookah Place Stella

пр-т Победителей, 31/1


Общий выход: 1000 гр
  • cуп тропический с манго
  • cалат с кальмаром
  • булочки Бао с кальмаром и креветкой
  • щупальца осьминога на подушке из листьев бамбука, риса и манго
  • шашлыки из мидий
  • креветка в панцире

Кафе «Балкон»

ул. Бобруйская 6, ТРЦ Галилео 5 этаж


Общий вес: 1000 гр
  • ролл Хот торо и ролл Кацубиси
  • хрустальная лапша с тигровыми креветками
  • тигровые креветки в темпуре
  • поке с тунцом и лососем
  • чука салат с ореховым соусом
  • 2 соевых соуса, 1 имбирь, 1 васаби

Ресторан «101»

ул. Городской вал 12/1; 1 этаж


Общий вес: 940 гр
  • тартар из тунца, ореховый соус и чипсы из гречки
  • севиче из форели, томаты, маракуйя
  • Том-Ям с креветками
  • гедза с треской и том-кха в двух текстурах
  • ганаш на основе горького шоколада, малиновое Кули, крошка сабле и ванильное мороженое

Ресторан «Березка»

пр-т Независимости, 40


Общий вес: 950 гр
  • салат с роллом из лосося, сырными шариками и печеной тыквой
  • аранчини с тигровыми креветками
  • сливочный крем-биск с овощным спагетти и креветкой
  • граните из сельдерея, с соком лайма и мятой
  • филе трески по-гречески

Ресторан Evo

ул. М. Богдановича 155 в wellness club evo


Общий вес: 1030 гр
  • головы рака фаршированные мусс-кремом из лосося и мяса рака
  • картофельные ньокки с креветками и пармезаном под креветочным соусом «Биск»
  • запеченная камбала с каперсами и маслинами с соусом «Помодоро»
  • лимонная креметте

Ресторан «Гостиный двор»

ул. Советская, 17


Общий вес: 1292 гр
  • сморреброды с копченой скумбрией
  • крем-салат «Сельдь под шубой»
  • «Однажды в лагуне»
  • тирамису по рецепту Дейви Джонса

Cocktail&Izkaya Bar Duck

ул. Интернациональная, 25А


Общий вес: 1300 гр
  • тартар из осьминога с маринованным цукини, муссом из жареного лука и рукколой
  • тартар из тунца и говядины в азиатском стиле
  • голубые мидии в пряном бульоне
  • кольраби с тунцом и лососем в имбирном майонезе с шиитаке и ростками сои
  • хлеб для мидий и тар-таров
  • паэлья
  • кальмар терияки с паприкой и сельдереем
  • азиатский салат с кольраби, пряным огурцом и обожженным лососем

Рестораны L’angolo Italiano и La Piazza

ул. Раковская, 36 и ул. Интернациональная, 23


Общий вес: 1120 гр
  • карпаччо из красного тунца с апельсином и грейпфрутом
  • салат с жареным лососем, яйцом и соусом Айоли
  • фокачча с розмарином
  • сицилийская казаречча с морепродуктами
  • равиоли с треской и сливочным песто
  • миндальный парфе

Кафе «Ханум Базар»

ТРЦ «АRENA city» пр. Победителей, 84, 2-й этаж, за зоной фудкорта


Общий вес: 2050 гр
  • мухит (скумбрия фаршированная овощами)
  • сазан (карп) в кисло-сладком соусе
  • теныз (кальмар в сливках с молодым картофелем и луком)
  • пельмени по-китайски (с начинкой из рубленой рыбы и специй)
  • качука KZ (бульон со стейками красной рыбы (горбуша) и зажаркой из овощей, томатов, пряной зелени)
  • шаян (рыбный суп)
  • каптама (слоеное тесто с начинкой из рыбы и риса)
  • рис, соусы

MONA

Музыкальный переулок, 1


Общий вес: 1110 гр
  • жареный морской гребешок с ванильной солью на подушке из картофеля-пая
  • капуста с мини каракатицами и сырным кремом
  • паста с мидиями и сливочно-гороховым пюре
  • ризотто с бейби осминогами и бульоном Том-Ям
  • глазированный брауни «Морские камни»

«Яркальян»

ул. Старовиленская, 10


Общий вес: 825 гр
  • конгрио, лангустин, пастернак, соус тайюдзу
  • тартар из форели, копченый на зеленом чае, мусс из нори, соус самурай
  • дикая устрица, пена юдзу, пыль умами
  • десерт «Карибский пляж»

Мята Lounge

ул. Зыбицкая, 2


Общий вес: 925 гр
  • гравлакс из красной рыбы с маринованным дайконом и тыквенными чипсами
  • хашбраун с тартаром и икрой/c крем чизом и тапенадом из маслин и томатов/с маринованным кальмаром
  • норвежский рыбный суп с креветками и икрой
  • спагетти с мидиями в винном соусе
  • десерт

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на бизнес-конференцию.

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет очередной гастрофестиваль. 20 заведений-участников предложат гостям морскую кухню. Стоимость всех сетов по традиции единая,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы отказываются от налички: бесконтактные платежи бьют рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика