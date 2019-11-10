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28 рублей и почти два килограмма еды. На этой неделе в Минске стартует новый «Гастрофест»
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Источник материала:
Tut.by
С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет очередной гастрофестиваль. 20 заведений-участников предложат гостям морскую кухню. Стоимость всех сетов по традиции единая, на этот раз — 28 рублей.
Суши-бар ChefArts
пр-n Победителей, 84, ТРЦ «Арена Сити»
- ассорти роллов
- суп Буйабес с мидиями на бульоне красной и белой рыбы с обжаренным хлебом и сливочным маслом с пряными травами
- лангустин, маринованный в белом вине и запеченный на гриле с травами, овощами, сыром кватроченто, с миксом салатов и лимоном
- стейк из лосося на гриле со свежими овощами, овощами гриль и лимоном, с двумя фирменными соусами
- десерт с вишнями, томлеными в красном вине
Pub Vinie Jones
ул. Интернациональная, 33
- тартар из лосося с рисовыми чипсами и трюфельным маслом
- роллы с треской и ореховым соусом
- печеный судак с птитимом и тыквенным парматье
- мидии бритиш азиан
- ягодный пирог
Ресторан «STUDIO Wine & Spirits»
пл. Свободы, 5
- cуп Сифуд
- nэппанъяки с креветкой
- cпринг-роллы с тунцом
«Золотой гребешок»
ул. Ленина, 3
- севиче из тунца с арбузом и сладким перечным соусом
- паштет из лосося с каперсами и гренками
- теплая форель с микс-салатом и сливочным хреном
- свекольное ризотто с треской су-вид
- сливочная панна-котта с конфи из манго
Ресторан «Заслонаў»
аг. Ждановичи, ул. Звездная, 19А
- спринг-ролл
- брускетта с тунцом
- брускетта с копчёным хеком и запеченным кабачком
- гравлакс из семги с грушевым Чатни
- уха тройная и расстегай с горбушей
- паэлья с морепродуктами
- десерт «Морской»
Ресторан Perfetto
ул. Немига, 28
- тартар с лососем и сливочным кремом из авокадо, тартар с тунцом и муссом из копченого сыра, тартар с овощами на подушке из батата
- крем-суп из тыквы с мидиями
- кускус с креветками в сливочном соусе с чернилами каракатицы
- зеленые мидии запеченные с пряными соусами
- шоколадный фондан с ванильным мороженым и клубнично-имбирным соусом
Robinson club
Ждановичский с/с, 16/1 (трасса Минск-Молодечно, поворот на Юность, 7 км от МКАД)
- брускетта с тартаром норвежской семги, каперсами и рукколой
- брускетта с тартаром из желтоперого тунца с черри и лимонным дрессингом
- суп с морепродуктами, болгарским перцем и сельдереем
- филе красного морского окуня в глазури из терияки, гарнированное ризотто с шафраном и грибами
- салат из даров моря с томатами Черри и сельдереем
Лаунж-бар «Чайный пьяница»
ул. Интернациональная, 25а
- поке с подкопченным лососем
- лапша в соусе биск с креветками
- морской окунь, булгур и луковый демиглас
- рисовый пудинг с кокосовым молоком
Hookah Place Stella
пр-т Победителей, 31/1
- cуп тропический с манго
- cалат с кальмаром
- булочки Бао с кальмаром и креветкой
- щупальца осьминога на подушке из листьев бамбука, риса и манго
- шашлыки из мидий
- креветка в панцире
Кафе «Балкон»
ул. Бобруйская 6, ТРЦ Галилео 5 этаж
- ролл Хот торо и ролл Кацубиси
- хрустальная лапша с тигровыми креветками
- тигровые креветки в темпуре
- поке с тунцом и лососем
- чука салат с ореховым соусом
- 2 соевых соуса, 1 имбирь, 1 васаби
Ресторан «101»
ул. Городской вал 12/1; 1 этаж
- тартар из тунца, ореховый соус и чипсы из гречки
- севиче из форели, томаты, маракуйя
- Том-Ям с креветками
- гедза с треской и том-кха в двух текстурах
- ганаш на основе горького шоколада, малиновое Кули, крошка сабле и ванильное мороженое
Ресторан «Березка»
пр-т Независимости, 40
- салат с роллом из лосося, сырными шариками и печеной тыквой
- аранчини с тигровыми креветками
- сливочный крем-биск с овощным спагетти и креветкой
- граните из сельдерея, с соком лайма и мятой
- филе трески по-гречески
Ресторан Evo
ул. М. Богдановича 155 в wellness club evo
- головы рака фаршированные мусс-кремом из лосося и мяса рака
- картофельные ньокки с креветками и пармезаном под креветочным соусом «Биск»
- запеченная камбала с каперсами и маслинами с соусом «Помодоро»
- лимонная креметте
Ресторан «Гостиный двор»
ул. Советская, 17
- сморреброды с копченой скумбрией
- крем-салат «Сельдь под шубой»
- «Однажды в лагуне»
- тирамису по рецепту Дейви Джонса
Cocktail&Izkaya Bar Duck
ул. Интернациональная, 25А
- тартар из осьминога с маринованным цукини, муссом из жареного лука и рукколой
- тартар из тунца и говядины в азиатском стиле
- голубые мидии в пряном бульоне
- кольраби с тунцом и лососем в имбирном майонезе с шиитаке и ростками сои
- хлеб для мидий и тар-таров
- паэлья
- кальмар терияки с паприкой и сельдереем
- азиатский салат с кольраби, пряным огурцом и обожженным лососем
Рестораны L’angolo Italiano и La Piazza
ул. Раковская, 36 и ул. Интернациональная, 23
- карпаччо из красного тунца с апельсином и грейпфрутом
- салат с жареным лососем, яйцом и соусом Айоли
- фокачча с розмарином
- сицилийская казаречча с морепродуктами
- равиоли с треской и сливочным песто
- миндальный парфе
Кафе «Ханум Базар»
ТРЦ «АRENA city» пр. Победителей, 84, 2-й этаж, за зоной фудкорта
- мухит (скумбрия фаршированная овощами)
- сазан (карп) в кисло-сладком соусе
- теныз (кальмар в сливках с молодым картофелем и луком)
- пельмени по-китайски (с начинкой из рубленой рыбы и специй)
- качука KZ (бульон со стейками красной рыбы (горбуша) и зажаркой из овощей, томатов, пряной зелени)
- шаян (рыбный суп)
- каптама (слоеное тесто с начинкой из рыбы и риса)
- рис, соусы
MONA
Музыкальный переулок, 1
- жареный морской гребешок с ванильной солью на подушке из картофеля-пая
- капуста с мини каракатицами и сырным кремом
- паста с мидиями и сливочно-гороховым пюре
- ризотто с бейби осминогами и бульоном Том-Ям
- глазированный брауни «Морские камни»
«Яркальян»
ул. Старовиленская, 10
- конгрио, лангустин, пастернак, соус тайюдзу
- тартар из форели, копченый на зеленом чае, мусс из нори, соус самурай
- дикая устрица, пена юдзу, пыль умами
- десерт «Карибский пляж»
Мята Lounge
ул. Зыбицкая, 2
- гравлакс из красной рыбы с маринованным дайконом и тыквенными чипсами
- хашбраун с тартаром и икрой/c крем чизом и тапенадом из маслин и томатов/с маринованным кальмаром
- норвежский рыбный суп с креветками и икрой
- спагетти с мидиями в винном соусе
- десерт
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Теги
: Минск
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С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет очередной гастрофестиваль. 20 заведений-участников предложат гостям морскую кухню. Стоимость всех сетов по традиции единая,...
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