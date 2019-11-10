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Это надо видеть: в Минск приедет эксперт из Америки и научит «бережливому» бизнесу

11.11.2019 16:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В ноябре до Беларуси вновь доберется Всемирная неделя предпринимательства (GEW) – ее мероприятия пройдут с 18 по 24 ноября. Это глобальная инициатива, которую одновременно устраивают в 170 странах мира. В прошлый раз мы рассказывали вам о спикере Бьянке Лопес, эксперту в сферах ФинТеха, идентификации и управления данными. Сейчас речь пойдет об американце Бренте Купере, который также выступит на GEW.

Чем известен Брент Купер?

Купер – бизнесмен и писатель, автор книги «The Lean entrepreneur», которую The New York Times назвал бестселлером. Эта книга помогает стартапам бережно вести производство, сокращать использование ресурсов и достигать быстрого роста. Также Брент – IT-специалист в прошлом и дипломированный Калифорнийским университетом бакалавр по экономике.


Брент активно выступает на конференциях, хакатонах проектах TEDx, где продолжает популяризовать идею бережливого бизнеса. В рамках GEW в Беларуси он объяснит главные принципы вывода высокотехнологичных продуктов на рынок, поделится тем, как справиться с неопределенностью, сократить потери и оправдать ожидания клиента.   

Как попасть на выступление Купера?

Спич Брента Купера назначен на 19 ноября в отеле Marriott (проспект Победителей, 20). Билеты можно купить по ссылке, здесь же можно заказать мастер-класс Купера. Стоимость – от 40 рублей, в зависимости от выбранного пакета, но с 12 ноября (уже завтра) цены повысятся. 

Что ещё известно о GEW?

Ключевые события Всемирной недели предпринимательства (GEW) в Беларуси запланированы на 18-19 ноября в минском отеле Marriott, а 21 ноября в Бресте состоится Первый региональный форум предпринимательства. 

Неделя организуется при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Банка развития Республики Беларусь, Министерства экономики Беларуси, Международной Финансовой Корпорации (IFC), ОАО «Белагропромбанк», Посольства Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Официальный представитель GEW в Беларуси – Центр деловых коммуникаций «БелБиз».

 
Теги: Брест
 
 
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В ноябре до Беларуси вновь доберется Всемирная неделя предпринимательства (GEW) – ее мероприятия пройдут с 18 по 24 ноября. Это глобальная инициатива, которую...
 
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