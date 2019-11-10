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В Беларуси появился первый памятник писателю Алесю Адамовичу. Его ждали 23 года

11.11.2019 15:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бюст беларуского писателя Алеся Адамовича появился на его малой родине в поселке Глуша (Бобруйский район), передает «Радые Свабода». Он стоит возле Дома культуры по улице Октябрьской, которую 23 года назад местные жители хотели переименовать в честь Адамовича, но власти не поддержали инициативу. Спустя почти четверть века бюст все же решили поставить.

Бюст выполнил скульптор Геник Лойка. Деньги на инициативу (6,5 тысячи долларов) собирали при помощи краудфандинга, который запустил Андрей Архипенко из Бобруйска. Идею создать скульптуру в память о писателе поддержал в том числе основатель TUT.by Юрий Зиссер, о чем он рассказывал в интервью KYKY: 

«Я с удовольствием профинансировал две трети стоимости бюста Адамовича. Я когда сказал Светлане [Алексиевич], она ответила: «Ой, что ж вы мне не сказали – я бы тоже дала! Это же мой учитель». На этот проект я сначала дал треть, но потом никто почему-то не дал. Это обидно, потому что Адамович – крупный беларуский писатель, которого власти выжили из страны. Лучшие книги он написал на русском и оказался «ничейным»: для официальной власти он идеологический враг, а для беларускоязычного сообщества – чужой, потому что писал по-русски. Проект не набрал денег, и я добавил в конце».

На открытие памятника, которое прошло 9 ноября, приехали активисты  из Бобруйска, Могилева, Минска, а также руководители Бобруйского райисполкома. На мероприятие также пришла дочь писателя Наталья. 

«Василю Быкову, кроме как камня на кладбище, памятников нет вообще. Но памятники нашим настоящим героям, апостолом нации, рано или поздно появятся, и они будут более совершенны», – заявил переводчик Лявон Борщевский, который также прибыл в Глушу.

Авторы инициативы надеются, что бюст Адамовича в Глуше сделает поселок более привлекательным для туристов, а интерес к творчеству писателя возрастет. Местные чиновники называют памятник только началом: если удастся, со временем здесь появится музей Алеся Адамовича.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Бюст беларуского писателя Алеся Адамовича появился на его малой родине в поселке Глуша (Бобруйский район), передает «Радые Свабода». Он стоит возле Дома культуры...
 
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