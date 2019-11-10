|
Рената Литвинова поразила поклонников новым фото
11.11.2019 16:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Популярная российская актриса Рената Литвинова поделилась на своей странице в Instagram прекрасным снимком и взбудоражила пользователей.
Актриса театра и кино предстала на фото в стильном образе и порассуждала в подписи к посту о моде. Знаменитость утверждает, что "на самом деле моды нет, она придумана для тех, у кого нет воображения".
Пользователи Instagram впечатлились образом Ренаты Литвиновой и поспешили поделиться своим мнением в комментариях. Большинство фолловеров звезды отметили ее красоту и присоединились к дискуссии. Пост собрал более 26 тысяч лайков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников Популярная российская актриса Рената Литвинова поделилась на своей странице в Instagram...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)