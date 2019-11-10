До концерта «Скорпов» осталось 4 дня. Раздаем бонусы для желающих пойти на легендарных рокеров

Источник материала: Tut.by

Концерт Scorpions — одной из самых популярных и старейших групп на планете — пройдет в Минске уже 15 ноября. Предлагаем любопытное и крайне выгодное предложение для тех, кто пока не брал билет, но очень хочет успеть с покупкой (на концерт — почти солд-аут).





Последние билеты на танцпол к «Скорпам» стоят от 124 рублей. Мы рекомендуем на спешить с покупкой и вместо этого предлагаем взять нашу AFISHA BOX — подарочную коробку с билетами на Scorpions и — бонусом — еще на четыре громких мероприятия сезона, которыми запомнится 2019 год. Вот они все:





Стоит такая коробка 139 рублей, но, покупая ее, вы получите не только эмоции от концерта Scorpions, но и сертификат на «Гастрофест», на один из самых дискуссионных спектаклей года, на выставку виртуальной реальности и в новый кинозал с обзором в 270 градусов. Представьте, при этом еще и сэкономите 39% от общей стоимости всех билетов на эти ивенты.













Такой бокс может стать нестандартным подарком любимым, друзьям, коллегам или родителям, потому что в нем собраны билеты только на крутые мероприятия, которые понравятся вообще всем. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы и ваши близкие не останетесь. И пусть скидка в 90 рублей на весь пакет билетов станет приятным бонусом. Кстати, в продаже осталось меньше 50 коробок, так что не откладывайте покупку на потом.

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