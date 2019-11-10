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В Борисовском районе грузовой поезд протаранил и опрокинул на крышу застрявший на путях Ford
Источник материала: Tut.by
Легковой автомобиль попал под поезд в Борисовском районе. Об этом
Происшествие случилось в ночь на 7 ноября на перегоне между станциями Приямино и Новосады. По предварительной информации, 40-летний борисовчанин на Ford Fiesta попытался переехать пути вне железнодорожного переезда, но застрял в колее. В результате грузовой поезд Орша — Минска протаранил и опрокинул автомобиль на крышу.
К счастью, люди в аварии не пострадали. Локомотив и легковушка получили механические повреждения.
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Водитель легковушки попытался переехать пути вне железнодорожного переезда, но застрял в колее.
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