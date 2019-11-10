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В Борисовском районе грузовой поезд протаранил и опрокинул на крышу застрявший на путях Ford

11.11.2019 16:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковой автомобиль попал под поезд в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось в ночь на 7 ноября на перегоне между станциями Приямино и Новосады. По предварительной информации, 40-летний борисовчанин на Ford Fiesta попытался переехать пути вне железнодорожного переезда, но застрял в колее. В результате грузовой поезд Орша — Минска протаранил и опрокинул автомобиль на крышу.


К счастью, люди в аварии не пострадали. Локомотив и легковушка получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель легковушки попытался переехать пути вне железнодорожного переезда, но застрял в колее.
 
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