В Борисовском районе грузовой поезд протаранил и опрокинул на крышу застрявший на путях Ford

Источник материала: Tut.by

Легковой автомобиль попал под поезд в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось в ночь на 7 ноября на перегоне между станциями Приямино и Новосады. По предварительной информации, 40-летний борисовчанин на Ford Fiesta попытался переехать пути вне железнодорожного переезда, но застрял в колее. В результате грузовой поезд Орша — Минска протаранил и опрокинул автомобиль на крышу.





К счастью, люди в аварии не пострадали. Локомотив и легковушка получили механические повреждения.