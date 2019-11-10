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В Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

11.11.2019 16:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

фото: cripo.com.ua

Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Зеленский назвал статью Конституции, которая декларирует право граждан быть полноценными собственниками земли, «большим обманом».

В связи с этим, пообещал президент, между первым и вторым чтением в действующий проект закона добавят правки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам, а также местным компаниям, которые ими основаны, пишет РБК.

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.

 
 
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Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом заявил президент...
 
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