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В Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
11.11.2019 16:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: cripo.com.ua
Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Зеленский назвал статью Конституции, которая декларирует право граждан быть полноценными собственниками земли, «большим обманом».
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Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом заявил президент...
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