В Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

Источник материала: Ежедневник

фото: cripo.com.ua

Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Зеленский назвал статью Конституции, которая декларирует право граждан быть полноценными собственниками земли, «большим обманом».



В связи с этим, пообещал президент, между первым и вторым чтением в действующий проект закона добавят правки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам, а также местным компаниям, которые ими основаны, пишет РБК .



«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.