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Трудовые коллективы приглашаются для участия в КВН

11.11.2019 15:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Трудовые коллективы приглашаются для участия в КВН

Районную игру Клуба Веселых и Находчивых среди команд трудовых коллективов «Под Новый год чудеса случаются!» планируется провести 28 декабря в городском Доме культуры в 17.00.

Организаторами игр выступают райисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Ганцевичская районная общественная организация «Белая Русь», Ганцевичский районный комитет общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи», Ганцевичское районное объединение организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси.

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Районную игру Клуба Веселых и Находчивых среди команд трудовых коллективов «Под Новый год чудеса случаются!» планируется провести 28 декабря в
 
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