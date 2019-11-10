Трудовые коллективы приглашаются для участия в КВН

Районную игру Клуба Веселых и Находчивых среди команд трудовых коллективов «Под Новый год чудеса случаются!» планируется провести 28 декабря в городском Доме культуры в 17.00.
Организаторами игр выступают райисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Ганцевичская районная общественная организация «Белая Русь», Ганцевичский районный комитет общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи», Ганцевичское районное объединение организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси.
(Visited 2 times, 2 visits today)