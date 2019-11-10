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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей

11.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Убежден, что более интенсивные торговые и деловые связи, совместные научные и образовательные проекты, сотрудничество организаций и учреждений позволят более эффективно использовать потенциал нашего соседства и будут способствовать укреплению конструктивных отношений, — говорится в поздравлении. — Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом».

Александр Лукашенко пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а польским гражданам — мира и процветания.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным...
 
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