Сегодня в районе стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»

Источник материала: Газета Авангард





С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в районе с 11 по 30 ноября будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

Помимо работников МЧС, в ней примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций. Мероприятия пройдут в четыре этапа.

Первый этап стартовал 11 ноября. На первом этапе работники МЧС с активистами БМООСП рассказывают пассажирам общественного транспорта об опасности курения в постели, раздают яркие информационные листовки и объясняют цели проводимой акции.

Второй этап акции пройдет с 14 по 21 ноября в трудовых коллективах предприятий, организаций, а также в пунктах общественного питания. С работниками и посетителями в игровой форме поговорят о пожарной безопасности и расскажут о проблеме неосторожного курения. Впечатляющим моментом для всех участников станет игра «Обменяй сигарету на конфету».

Третий этап акции пройдет с 22 по 28 ноября в высших и средних специальных учебных заведениях. Специально для молодёжи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов, тематических конкурсов. Кроме того для лиц, злоупотребляющих спиртными напитками спасатели организуют обучающее мероприятие «Трезвый взгляд на безопасность».

На четвертом, финальном этапе — с 29 ноября по 30 ноября — работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. Это игровые и обучающие площадки, организованные спасателями, тематические фотозоны. На этих мероприятиях дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время.

Спасатели призывают не оставаться равнодушными, принимать участие в акции и не прожигать свою жизнь!

Уважаемые граждане, если вы или кто-то из ваших курит дома, примите простые шаги, чтобы не допустить пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении:

Никогда не курите в постели или когда вы сонные так как вы можете заснуть, позволяя зажженной сигарете выпасть из вашей руки, что легко вызовет загорание, и последствия этого могут быть катастрофическими …

Будьте особенно осторожны когда курите, если вы употребляли алкоголь или принимали лекарства, так как это может повлиять на ваше понимание того, что происходит вокруг вас.

Используйте соответствующую пепельницу из негорючих теплоизолирующих материалов, стойкую к опрокидыванию. Немного воды в пепельнице поможет сделать её безопасной.

Не высыпайте пепельницу в мусорное ведро так как это может привести к загоранию мусора.

Не курите на балконах и не бросайте непотушенные окурки вниз. Потоками воздуха искры легко заносит на нижележащие балконы и пожар не заставит себя долго ждать.

А лучше всего постарайтесь бросить курить.