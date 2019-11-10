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Осторожно, бред. Пользователям соцсетей по картинке предложили пройти «тест на Альцгеймера»
Источник материала: Tut.by
Около месяца назад в соцсетях завирусилось изображение, на котором предлагалось сосчитать всех размещенных на нем животных и отыскать верблюда. Таким образом пользователи якобы могли проверить, подвержены ли они риску развития болезни Альцгеймера. Позже выяснилось: ничего общего с деменцией картинка не имеет.
На изображении ниже в образ человеческого лица «вписано» несколько животных. Несколько источников утверждало: те, у кого не получается быстро отыскать на изображении верблюда, подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера.
При этом на некоторых копиях изображения никакого верблюда и вовсе не было. Как выяснилось позже, такая версия является оригинальной, она появилась в Сети еще в 2009 или в 2012 году. Автор исходного изображения до сих пор неизвестен.
Специалисты из Alzheimer Research UK (одной из ведущих британских благотворительных организаций по исследованию деменции)
Напомним: болезнь Альцгееймера — наиболее распространенная
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Болезнь Альцгееймера - наиболее распространенная форма деменции, впервые описанная в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.
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