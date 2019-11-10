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Осторожно, бред. Пользователям соцсетей по картинке предложили пройти «тест на Альцгеймера»

11.11.2019 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около месяца назад в соцсетях завирусилось изображение, на котором предлагалось сосчитать всех размещенных на нем животных и отыскать верблюда. Таким образом пользователи якобы могли проверить, подвержены ли они риску развития болезни Альцгеймера. Позже выяснилось: ничего общего с деменцией картинка не имеет.

На изображении ниже в образ человеческого лица «вписано» несколько животных. Несколько источников утверждало: те, у кого не получается быстро отыскать на изображении верблюда, подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера.


При этом на некоторых копиях изображения никакого верблюда и вовсе не было. Как выяснилось позже, такая версия является оригинальной, она появилась в Сети еще в 2009 или в 2012 году. Автор исходного изображения до сих пор неизвестен.


Специалисты из Alzheimer Research UK (одной из ведущих британских благотворительных организаций по исследованию деменции) подтвердили: определить наличие заболевания у человека могут только врачи-специалисты, никакая картинка сделать это не сможет. Даже с учетом того, что для исследования развития болезни Альцгеймера могут применяться некоторые тесты, ни в одном из них это изображение никогда не использовалось.

Напомним: болезнь Альцгееймера — наиболее распространенная форма деменции, впервые описанная в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Постепенная потеря функций организма ведет к смерти.

 
 
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Болезнь Альцгееймера - наиболее распространенная форма деменции, впервые описанная в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.
 
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