Осторожно, бред. Пользователям соцсетей по картинке предложили пройти «тест на Альцгеймера»

Источник материала: Tut.by

Около месяца назад в соцсетях завирусилось изображение, на котором предлагалось сосчитать всех размещенных на нем животных и отыскать верблюда. Таким образом пользователи якобы могли проверить, подвержены ли они риску развития болезни Альцгеймера. Позже выяснилось: ничего общего с деменцией картинка не имеет.

На изображении ниже в образ человеческого лица «вписано» несколько животных. Несколько источников утверждало: те, у кого не получается быстро отыскать на изображении верблюда, подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера.





При этом на некоторых копиях изображения никакого верблюда и вовсе не было. Как выяснилось позже, такая версия является оригинальной, она появилась в Сети еще в 2009 или в 2012 году. Автор исходного изображения до сих пор неизвестен.





Специалисты из Alzheimer Research UK (одной из ведущих британских благотворительных организаций по исследованию деменции) подтвердили : определить наличие заболевания у человека могут только врачи-специалисты, никакая картинка сделать это не сможет. Даже с учетом того, что для исследования развития болезни Альцгеймера могут применяться некоторые тесты, ни в одном из них это изображение никогда не использовалось.

Напомним: болезнь Альцгееймера — наиболее распространенная форма деменции , впервые описанная в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Постепенная потеря функций организма ведет к смерти.