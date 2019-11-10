Акция в преддверии выборов

На минувших выходных в Смолевичах прошла акция «Избиратель, все в твоих руках!», цель которой ­– информирование жителей города о проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Такие акции прошли во всех регионах Минской области.

С утра в субботу по улице 40 лет Победы пикет организовали представители Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Волонтеры раздавали смолевичанам флаера с приглашением принять участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.





Также в этот день возле одного из магазинов города по улице Пушкина пикет организовали представители Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира», а по улице Советской жителей города на выборы приглашали представители Смолевичского районного объединения профсоюзов.

Районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» провел пикет по улице Советской. В выходной день здесь было многолюдно, прохожие останавливались у стенда, общались с волонтерами и отмечали, что данное мероприятие полезное и интересное.

Акция «Избиратель, все в твоих руках!» прошла не только в Смолевичах, но и в районе. Так, у сельского Дома культуры поселка Усяж акцию провели представители Смолевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь».





Акция продолжилась и в воскресенье. С утра представители Смолевичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» провели акцию по улице Центральной в Смолевичах. Затем пикет организовали представители районного объединения профсоюзов по улице Советской.

Завершилась акция в Смолевичах у городского Дома культуры пикетом, который провели представители Смолевичской районной организации РОО «Белая Русь».

Пасмурная ноябрьская погода не стала помехой для проведения акции. Прохожие с интересом общались с волонтерами, представителями общественных объединений, интересовались мероприятиями, которые будут организованы на избирательных участках в день выборов.

Корр. «КС»