«Смолевичи» завоевали право в сезоне 2020 года выступать в чемпионате страны в Высшей лиге за три тура до окончания турнира в Первой лиге. Так, «Смолевичи» на своем поле 2 ноября сыграли вничью с брестским «Рухом» (0:0).

Для «Смолевичей» на кону стояло возвращение в высший свет, и именно «Рух» мог чисто математически еще выбросить соперника из лидирующего дуэта. Голевыми моментами соперники разменялись до антракта, но так и не пробили последний рубеж друг друга. А во втором тайме цена ошибки уже была настолько высока, что рисковать никто не решался. В итоге — стартовые нули на финише.

«Смолевичи» благодаря этому обеспечили себе путевку в Высшую лигу.

В турнирной таблице первой лиги «Смолевичи» с 60 очками располагаются на первой строчке, далее идут «Белшина» (59), «Рух» (49), «Локомотив» (49), «Спутник» (44).

«Рух» и гомельский «Локомотив» уже не настигнут «Смолевичи» и «Белшину», которая также вернулась в элиту после трехлетнего отсутствия. За третью путевку в стыковом мачте с 14-й командой Высшей лиги посражаются «Рух» и «Локомотив». Напомним, ФК «Смолевичи» играл в элитном дивизионе в 2018 году.

Поздравляем наших спортсменов!

(Продолж. темы на 5-й стр.)