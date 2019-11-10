На прошедшей трудовой неделе прошло инструктивно-методическое совещание идеологического актива района. Традиционно на встречах с идеологами предприятий и организаций района поднимаются актуальные вопросы, требующие постоянной работы и контроля со стороны руководства.

О реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и о состоянии работы по предупреждению гибели людей от внешних причин на территории района рассказала главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защиты населения Надежда Левинцова.

— По состоянию на 1 октября на профилактическом учете в Смолевичском РОВД состоят 210 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 79% (в 2018 году — 117 человек). Выявлено 103 факта реализации самогона и других спиртосодержащих напитков. 159 человек совершили правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, 25 человек направлены на лечение от алкогольной зависимости в лечебно-трудовые профилактории. Однако нередки случаи, когда в организациях и учреждениях при выявлении работника в состоянии алкогольного опьянения, их просто отстраняли от работы. Но дальше никакая индивидуально-профилактическая работа не велась: ни к дисциплинарному взысканию работник не привлекался, не проводилось никаких бесед. Можно сделать вывод, что работа по предупреждению пьянства проводится формально. Во время рейдовых мероприятий по сельскохозяйственным организациям выявлены нарушения трудовой дисциплины. На рабочих местах отсутствовало 6 сторожей, в состоянии опьянения находилось 4 человека, 3 человека совершили мелкие хищения и привлечены к административной ответственности. Зарегистрированы случаи допуска к управлению транспортными средствами водителей с признаками алкогольного опьянения и транспортных средств, не пригодных технически. На 1 октября на территории района произошло 89 пожаров, на которых погибло 5 человек (за аналогичный период прошлого года 70 пожаров и 5 погибших). Как мы с вами можем видеть — работа по профилактике травматизма и гибели граждан от внешних причин проводится. Однако, она малоэффективна. Обращаю внимание руководителей предприятий и организаций, а также ответственных лиц на постоянный контроль за соблюдением трудовой дисциплины и соблюдением требований охраны труда на производстве.

Вторым вопросом, рассмотренным на совещании, был вопрос проведения кампании по вакцинации населения района против гриппа на 2019-2020 годы.

Заведующий отделением эпидемиологии ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Кристина Тур акцентировала внимание идеологов на достаточно низких темпах вакцинации от гриппа жителей района.

— На сегодняшний день за счет республиканского и местного бюджетов, а также за средства предприятий от гриппа привито 13 тысяч 242 человека, что составляет 31% от общего количество населения района. Необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости вакцинации детей дошкольного, школьного возраста, а также работников трудовых коллективов. Особое опасение вызывают низкие темпы вакцинации против гриппа за счет собственных средств предприятий и организаций района. Прежде всего это связано с тем, что предприятия отказываются от выполнения данных ранее гарантийных обязательств по вакцинации против гриппа своих работников. Некоторые предприятия заключили договоры на вакцинацию менее 40% своих работников. Следует отметить, что, если работникам сложно приехать в прививочный кабинет УЗ «Смолевичская ЦРБ» в силу разных причин, то на территории создана и работает прививочная бригада, которая выезжает на предприятие и проводит вакцинацию на месте.

Надежда МОЛЧАНОВА.