Предвыборная кампания 2019 года выходит на финишную прямую. Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва и их доверенные лица продолжают вести активную предвыборную работу: выступают в трудовых коллективах, встречаются с населением района, размещают предвыборные программы в средствах массовой информации.

На прошедшей трудовой неделе с избирателями, а именно с активом Смолевичского районного Совета ветеранов, представителями Коммунистической партии Беларуси и педагогическим коллективом Смолевичской школы искусств, встретился кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Логойскому избирательному округу № 75 Петр Андреевич Вабищевич.

— Являясь действующим депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Петр Андреевич баллотируется на второй срок, — открыл мероприятие Михаил Жилянин, доверенное лицо Петра Вабищевича. — Работая в Парламенте, он не понаслышке знает проблемы граждан своего округа, старается прикладывать максимум усилий для того, чтобы положительно решать проблемы, с которыми к нему обращаются земляки. За период его работы в Парламенте с вопросами к Петру Андреевичу обратились 232 человека, им было проведено более 40 встреч в трудовых коллективах, внесено 17 существенных поправок в законодательные акты еще на стадии законопроектов.

Выступая за трибуной, Петр Андреевич Вабищевич познакомил избирателей со своей биографией и трудовой деятельностью, подробно рассказал о своей работе в Парламенте. Отдельно кандидат остановился на своей предвыборной программе: очертил круг проблемных вопросов, существующих в городе и районе, и рассказал о возможных путях их решения.

Аудитория задала Петру Андреевичу много вопросов. Это были и вопросы строительства социально значимых объектов в связи с развитием города-спутника, вопросы благоустройства, обеспечения кадрами таких важнейших сфер жизнедеятельности как медицина и образование, развитие безбарьерной среды, качественное обеспечение городским транспортом, наличие и обустройство зон отдыха для граждан и другие актуальные для района вопросы.

Подводя итог встречи, Петр Андреевич Вабищевич призвал всех проявить свою активную гражданскую позицию и обязательно принять участие в выборах.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото А.ВОЛОДЬКО.