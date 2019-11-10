Во вторник с 5 утра будет закрыто движение через жд-переезд от д. Клепчаны

Источник материала: Слуцк Город





В связи с проведением 12 ноября ремонтных работ на железнодорожном переезде движение автотранспортных средств на период с 5:00 до 17:00 закрывается в обоих направлениях на автодороге от д. Клепчаны к АЗС №49 по трассе Р23.

Пропуск автотранспорта будет осуществляться по железнодорожным переездам 3 км и 6 км направления Слуцк-Солигорск согласно установленных знаков.

Могилевское отделение Белорусской железной дороги приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.



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