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Во вторник с 5 утра будет закрыто движение через жд-переезд от д. Клепчаны

11.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Во вторник с 5 утра будет закрыто движение через жд-переезд от д. Клепчаны

В связи с проведением 12 ноября ремонтных работ на железнодорожном переезде движение автотранспортных средств на период с 5:00 до 17:00 закрывается в обоих направлениях на автодороге от д. Клепчаны к АЗС №49 по трассе Р23.

Пропуск автотранспорта будет осуществляться по железнодорожным переездам 3 км и 6 км направления Слуцк-Солигорск согласно установленных знаков.

Могилевское отделение Белорусской железной дороги приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с проведением ремонтных работ на 2 км автодороги Клепчаны – Б.Журово движение автотранспортных средств на период с 5.00 до 17.00 12 ноября закрывается.
 
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