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Андрей Янчевский о реакции на его интервью Слуцк ТВ: «Отношусь к этому спокойно, но, конечно, неприятно»
11.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На минувшей неделе на телеканале СлуцкТВ
Интервью с председателем райисполкома вызвало неоднозначную оценку у случчан,
— Новый проект СлуцкТВ задуман, чтобы жителей района ближе познакомить с чиновниками, руководителями, рассказать больше о них как о людях. Появившуюся на сайте одного из изданий критику считаю попыткой провокации, подрывающей имидж власти. Ведь в социальных сетях было много и позитивных отзывов. Печально, что однобоко все показывают, вырывают фразы из контекста. Да и комментарии пишут одни и те же люди, нагнетающие обстановку. Отношусь к этому спокойно, но, конечно, неприятно.
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Андрей Янчевский о реакции на его интервью Слуцк ТВ: «Отношусь к этому спокойно, но, конечно, неприятно»
На минувшей неделе на телеканале СлуцкТВ стартовал новый проект «Несерьезный разговор с серьезным человеком». Первым гостем программы стал председатель Слуцкого...
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