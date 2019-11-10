Андрей Янчевский о реакции на его интервью Слуцк ТВ: «Отношусь к этому спокойно, но, конечно, неприятно»

Источник материала: Слуцк Город

На минувшей неделе на телеканале СлуцкТВ стартовал новый проект «Несерьезный разговор с серьезным человеком». Первым гостем программы стал председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский.

Интервью с председателем райисполкома вызвало неоднозначную оценку у случчан, пишет «Слуцкий край». Редакция районного издания публикует комментарий Андрея Янчевского:

— Новый проект СлуцкТВ задуман, чтобы жителей района ближе познакомить с чиновниками, руководителями, рассказать больше о них как о людях. Появившуюся на сайте одного из изданий критику считаю попыткой провокации, подрывающей имидж власти. Ведь в социальных сетях было много и позитивных отзывов. Печально, что однобоко все показывают, вырывают фразы из контекста. Да и комментарии пишут одни и те же люди, нагнетающие обстановку. Отношусь к этому спокойно, но, конечно, неприятно.





