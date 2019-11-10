|
Водитель Иван Трифанков: за день делал до 10 рейсов
11.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Иван Трифанков из ОАО «Коптевская Нива» занял третье место на
С техникой Иван Иванович знаком с детства. Интерес привил отец Иван Константинович, который в свое время работал в «Коптевской Ниве» трактористом. Вместе с ним сын любил колесить по полям хозяйства. А в это время мама София Николаевна трудилась на зернотоке. Выходит, что такое уборочная, Иван Иванович узнал более 40 лет назад.
— Во время жатвы каждая минута на счету, — говорит водитель. — Когда погода позволяла, старался, как и все, по максимуму использовать световой день. В шесть утра был уже на работе — проверял машину на исправность, кузов на герметичность. Глушили моторы поздним вечером: бывало, и до 11 трудились. За день делал до 10 рейсов.
Нелегко переносится интенсивный темп жатвы. Особенно для людей в возрасте. Силы водителя восполняли сбалансированный обед, который привозили прямо в поле, домашний ужин и крепкий сон.
Валерия Дроздовская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Трифанков из ОАО «Коптевская Нива» занял третье место на «Дожинках» среди водителей по перевозке зерна от комбайнов. На своем «САЗе» он доставил на зерноток...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)