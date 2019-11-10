Водитель Иван Трифанков: за день делал до 10 рейсов

Источник материала: Горецкий вестник

Иван Трифанков из ОАО «Коптевская Нива» занял третье место на «Дожинках» среди водителей по перевозке зерна от комбайнов. На своем «САЗе» он доставил на зерноток 1157 тонн зерна и рапса.











С техникой Иван Иванович знаком с детства. Интерес привил отец Иван Константинович, который в свое время работал в «Коптевской Ниве» трактористом. Вместе с ним сын любил колесить по полям хозяйства. А в это время мама София Николаевна трудилась на зернотоке. Выходит, что такое уборочная, Иван Иванович узнал более 40 лет назад.

— Во время жатвы каждая минута на счету, — говорит водитель. — Когда погода позволяла, старался, как и все, по максимуму использовать световой день. В шесть утра был уже на работе — проверял машину на исправность, кузов на герметичность. Глушили моторы поздним вечером: бывало, и до 11 трудились. За день делал до 10 рейсов.

Нелегко переносится интенсивный темп жатвы. Особенно для людей в возрасте. Силы водителя восполняли сбалансированный обед, который привозили прямо в поле, домашний ужин и крепкий сон.

Валерия Дроздовская