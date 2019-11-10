Минсельхозпрод: Беларусь нарастила экспорт сельхозпродукции и продуктов питания

Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

За девять месяцев этого года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова.

По словам Богданова, за девять месяцев экспорт составил почти 4 млрд долларов. Белорусская продукция поставляется в 94 страны мира. За отчетный период были освоены 11 новых рынков - Афганистан, Пакистан, Таиланд, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания, Босния и другие.