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Минсельхозпрод: Беларусь нарастила экспорт сельхозпродукции и продуктов питания

11.11.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минсельхозпрод: Беларусь нарастила экспорт сельхозпродукции и продуктов питания

фото: belta.by

За девять месяцев этого года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова.

По словам Богданова, за девять месяцев экспорт составил почти 4 млрд долларов. Белорусская продукция поставляется в 94 страны мира. За отчетный период были освоены 11 новых рынков - Афганистан, Пакистан, Таиланд, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания, Босния и другие.

 
 
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За девять месяцев этого года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
 
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