Девушка станцевала на батуте в минском метро. Как у нее вышло?

Источник материала: Tut.by

В инстаграм появилось необычное видео: девушка прыгает на небольшом батуте в столичном метро. GO.TUT.BY узнал, что это было.

Видео в своем аккаунте разместили представители фитнес-направления SkyJumping. Как рассказала одна из тренеров Алена Овсяникова, в этот день ее коллеги ехали на фотосессию с реквизитом — спортивными батутами. С транспортировкой на авто возникли проблемы и девушкам пришлось воспользоваться метро. Там героиня видео — тоже фитнес-тренер — и показала на камеру произвольные движения на батуте. Как говорят девушки, с охраной метрополитена проблем не возникло.

Алена Овсяникова пояснила, что фитнес на батутах появился в Беларуси больше пяти лет назад, но только недавно он начал активно развиваться. Скайджампинг — это интенсивные аэробные тренировки на небольшом батуте, который весит не больше 10 кг. Все занятия проходят в танцевальном формате и помогают поддерживать себя в форме.

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