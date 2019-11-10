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Строители увидели провалившуюся под лед собаку и решили спасти ее экскаватором: видео из России
Источник материала: Tut.by
В Екатеринбурге собака провалилась под лед и не могла выбраться. К счастью, ее лай услышали строители, в руках которых была крупная техника. Не имея возможности подобраться к псу самостоятельно, они решили использовать экскаватор! Решение оказалось удачным: собаку удалось вытащить, и теперь ей ничего не угрожает.
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Собаку удалось вытащить!
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