Дожди, туман, сплошная облачность: погода на неделе

Дождливая и теплая погода продлится до конца недели. Только в ночь на вторник обещают заморозки.

По прогнозам, температура сохранится на 4-8 градусов выше климатической нормы – кроме вторника, когда ночью похолодает, сообщили в Белгидрометцентре.

12 ноября ночью и утром ожидается туман, слабый гололед, температура от 1 до 4 градусов тепла, а при прояснениях – до 2-4 мороза. Днем будет от 6 до 12 с плюсом.

В остальные дни недели сохранится теплая погода: в среду, 13 ноября, ночью будет – до +10, днем – до +15, ожидаются порывы ветра. В четверг и пятницу ночью от +4 до +12, днем – до +17 градусов.

В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром – туман до +10. Днем от +12 до +15.

Во все дни недели сохранится сплошная облачность, возможны дожди и туманы.