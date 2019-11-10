Источник материала: Новости Волковыска

В Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО, сообщает Обозреватель.

Как передает ТСН, с такой инициативой выступил министр обороны Андрей Загороднюк, назначенный на должность по предложению президента Владимира Зеленского.

«Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв», – заявил он.

«И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей», – рассказал Загороднюк.