Пожар в волковысской колонии, где отбывают наказание преступники: спасены три человека

Источник материала: Новости Волковыска

11 ноября 2019 года в 09-09 спасатели получили сообщение о задымлении на территории исправительной колонии по улице Рокоссовского в Волковыске. К месту незамедлительно была направлена техника МЧС.

До прибытия подразделений из опасной зоны спасены двое мужчин. Первый получил ожоги лица и рук, второй – отравление продуктами горения. Работниками МЧС на полу под столом был обнаружен и вынесен на свежий воздух третий мужчина. Спасенные (отбывают наказание в ИК) доставлены в районную больницу. Огнем повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок. Спасателями не допущен выход пламени на кровлю, рядом находящиеся строения также были защищены и не повреждены.

Причина пожара устанавливается, предполагаемая версия – неосторожное обращение с огнем, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.



















