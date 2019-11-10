Источник материала: Новости Волковыска

Документ включает в себя подробный анализ состояния велодвижения Гродно, в том числе в нем определены существующие проблемы. Но главное – он содержит выводы и предложения по их решению и развитию велосипедного движения в Гродно в целом на ближайшие 10 лет.

Предпосылкой к созданию документа стало принятие Концепции развития велосипедного движения в Беларуси в начале прошлого года, которая рекомендует разработку концепций для населенных пунктов с численностью 50 тыс. человек и более.

«Наличие гродненской Концепции подтверждает факт, что городская власть заинтересована в развитии велодвижения не менее самих велосипедистов, – рассказывает Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета, – Кто-то скажет, нет смысла в такой работе, просто начните строить. Но в управлении городом не всё так просто. Необходимо планирование городского пространства, поиск средств на реализацию проектов».

Так одним из важнейших параметров, обозначенных в концепции, является протяженность велосети по городу. Планируется, что к 2030 году будет обеспечено создание 130 километров новых велосипедных путей, среди которых 70 км обособленных велодорожек и 60 км совмещенных велопешеходных дорожек. Для сравнения, сегодня в Гродно – 17,65 км велодорожек.

Концепция была создана в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси». Работать над ней эксперты проекта и ООВ «ВелоГродно» начали еще в прошлом году, в период разработки нового Генплана г. Гродно. К участию в написании Концепции также были приглашены организации, входящие в состав Совета по развитию велодвижения при Гродненском городском исполнительном комитете. Перед окончательным согласованием и подписанием документ был вынесен на публичное обсуждение с общественностью.

«Концепция поможет горожанам и градостроителям помнить о том, что развитие Гродно без инфраструктуры, удобной для велосипедистов, уже невозможно», – делится Юлия Коледа, один из авторов Концепции.

Работа над реализацией Концепции ведется уже сейчас. В 2017 г. был утвержден План по развитию велодвижения до 2020 г. А это значит, что уже в следующем году будет проводиться анализ достижений и разрабатываться план на новый период.

Ознакомиться с текстом Концепции и Планом развития велодвижения в Гродно можно на сайте ООВ «ВелоГродно». Ранее Концепция развития велодвижения была разработана и утверждена только в Минске.

Концепция развития городского велосипедного движения в Гродно до 2030 г. разработана в рамках реализации проекта «Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого учреждением «Центр экологических решений» совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество».