Умерла нобелевский лауреат по литературе Элис Манро

Элис Мунро получила Нобелевскую премию по литературе в 2013 году. Нобелевский комитет назвал ее «мастером современного рассказа», американская писательница Синтия Озик — «нашим Чеховым».





Мунро родилась 10 июля 1931 года в семье фермера в канадской провинции Онтарио. Первый рассказ опубликовала в 1950 году во время учебы в университете. Ее первый сборник «Танец счастливых теней» был удостоен премии генерал-губернатора Канады в области художественной литературы.





В 2009 году писательница стала лауреатом международной Букеровской премии.