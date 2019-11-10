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Прорыва не будет: Лукашенко поехал в Австрию, чтобы подразнить Москву?

11.11.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко, долгое время критиковавшийся Западом как "последний диктатор Европы", 11-12 ноября посещает Австрию по приглашению федерального президента Александра Ван дер Беллена.

Прорыва не будет: Лукашенко поехал в Австрию, чтобы подразнить Москву?
Приглашение прозвучало полтора года назад. Почему Лукашенко воспользовался им только сейчас и изменилось ли отношение к нему в Европе?

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того: кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - заявил Лукашенко, общаясь с журналистами в конце октября.

Упомянутые белорусским президентом европейские санкции за попрание прав человека и принципов демократии были сняты с Лукашенко и ряда его чиновников в 2016 году. 

После этого белорусский президент совершил визит в Италию и Ватикан и не раз отказывался от приглашений на мероприятия, организованные структурами ЕС. Белорусская сторона при этом заявляла, что не видит необходимости в визитах ради визита.

Активизировать поиски экономических и политических партнеров Минск вынуждает напряженная ситуация в отношениях с традиционным союзником - Россией.

При обсуждении проекта бюджета в белорусском парламенте на минувшей неделе выяснилось, что 423,6 млн долларов Минск в наступающем году не получит из-за непродления Москвой договора о перетаможке российской нефти. 

Непродленное "Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере" действовало с 2017 года, в соответствии с ним Россия компенсировала союзнику высокие (по мнению белорусской стороны) цены на газ возможностью зачислять в белорусский бюджет таможенную пошлину от 6 млн тонн российской нефти.


Еще около 240 млн долларов Минск потеряет в 2020-м из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере, и эти потери также зафиксированы в проекте бюджета.

С ценами на газ пока не договорились, но, как отмечают эксперты в Минске, белорусам вряд ли стоит надеяться на благосклонность союзника, требующего углубления интеграции.

"Москва взяла за горло с этой так называемой продвинутой интеграцией. Белорусское руководство примерило на себя крымский сценарий, ощутило с холодком между лопаток, что в какой-то момент Кремль может абсолютно нецивилизованными методами действовать и на белорусском направлении. 

Поэтому усилия для того, чтобы разблокировать и нормализовать отношения с Европой и Западом, в последнее время белорусской дипломатией предпринимаются очень активно и последовательно", - отмечает минский аналитик Александр Класковский.

Визит в Австрию, по мнению Класковского, адресован в том числе и Кремлю.

"Были разговоры, что Лукашенко боится ехать в Европу, чтобы не раздразнить Путина. В Минске решили, что надо выехать - чтобы не злословили по поводу зависимости от Кремля", - говорит эксперт. 

"Визит выглядит именно "чтобы отметиться" - короткий, протокольные встречи, и прорывов, видимо, не будет", - отмечает он.


Почему именно Австрия

"Дело президента (со времен Петра I еще) - прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. 

А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать, и так далее", - объяснил Лукашенко во время посещения центра онкологии и медицинской радиологии 30 октября.

В Вене, кроме встреч на высшем уровне, запланировано участие главы Беларуси в Экономическом форуме в Федеральной экономической палате Австрии.

Минск рассчитывает на расширение финансово-экономических связей и имеет основания на это надеяться.

Как отмечено на сайте белорусского МИД, Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Прямые инвестиции австрийских компаний за шесть месяцев нынешнего года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом выросли на 19%; в Беларуси зарегистрировано 82 предприятия с австрийским капиталом и 20 представительств австрийских компаний. 

Единственный банк Беларуси с западным капиталом - Приорбанк - основным акционером имеет австрийский Raiffeisen Bank, этот банк выступал одним из организаторов размещения белорусских еврооблигаций на европейских финансовых рынках.

Есть предпосылки для политического диалога: федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц активен в отношениях с официальным Минском. В ранге министра иностранных дел он в свое время дважды посещал белорусскую столицу и уже в статусе канцлера приглашал Лукашенко в Вену.

И есть особый гуманитарный, человеческий посыл: в июне 2018-го на окраине Минска открыли мемориальный комплекс Малый Тростенец - у деревни с таким названием в годы Второй мировой фашисты уничтожили среди прочих узников около 10 тыс. австрийских евреев.


Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером присутствовал на церемонии закладки камня для австрийского памятника в Беларуси (тогда же Лукашенко получил приглашение в Австрию). 

В программе нынешнего визита Лукашенко в Вену обозначено обсуждение "политики памяти, то есть сохранение места памяти Малый Тростенец".

В Тростенце, как отмечала недавно негосударственная белорусская пресса, уже требуется ремонт торжественно открытого мемориала: осыпались плиты, засыпало дорожки памяти мусором и листвой.

Александр Лукашенко отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии в 2002-м, хотя официально находился под санкциями ЕС и не имел права въезда в Европу.

Отдых белорусских чиновников во главе с Лукашенко в австрийском Тироле организовал владелец сети казино Casinos Austria Лео Вальнер, возглавлявший в ту пору австрийский Национальный олимпийский комитет. Вальнер якобы и оплатил все расходы.

Австрийские СМИ писали, что пребывание Лукашенко с сопровождающими его лицами стоило почти 200 тысяч евро. В его окружении, по данным этих СМИ, гостили старшие сыновья Лукашенко Виктор и Дмитрий, а также врач Ирина Абельская, которую пресса называет матерью младшего сына Лукашенко Коли.

Нужен ли Лукашенко Европе?

"Формула отношений (со стороны Запада - ред.) сейчас такова: пусть лучше будет независимая Беларусь с Лукашенко при всей недемократичности этого режима, чем танки Путина на Буге у самых границ НАТО", - уверен минский аналитик Александр Класковский.

Конфликт Кремля с Киевом и публичная поддержка Минском целостности Украины определили нынешние действия Европы, говорят наблюдатели.

"Была поставлена задача перезагрузить отношения Запада с Беларусью, попытаться предотвратить солидаризацию Минска с Москвой по украинскому вопросу, - рассказывает Аркадий Мошес, политолог из Финского института международных отношений. - Поэтому (Западом - ред.) были в значительной степени приостановлены или сняты санкции в отношении белорусских госдеятелей, поэтому была фактически свернута поддержка белорусской оппозиции, и постепенно разговоры о "последнем диктаторе Европы" в отношении белорусского лидера прекратились".

"Запад не пытается его (Лукашенко) перевоспитывать, - замечает Мошес. - Запад ставит перед собой четкие прагматические цели: что в Беларуси не будет новых российских военных баз, что с территории Беларуси не будет очевидной военно-политической угрозы в адрес Украины".

"Все остальное, по большому счету, принципиального значения сегодня для Запада не имеет", - говорит финский политолог.

По его словам, процесс сближения Минска с Западом в настоящее время стагнирует - из-за нечеткой позиции белорусской стороны, которая пытается балансировать между Западом и реверансами Кремлю.

Нерешенные проблемы

Европа, судя по новостям, не намерена делать крупных поблажек официальному Минску на пути сближения.

Из-за строительства белорусской АЭС в 50 километрах от литовской столицы Вильнюса отложено подписание ожидаемых Минском "Приоритетов партнерства" с ЕС.

Документ должен обозначить пути экономического и политического взаимодействия Беларуси с Европой. Но уходящий с поста еврокомиссара Йоханнес Хан (к слову, представитель Австрии в структурах ЕС, член Австрийской народной партии, с руководителем которой Себастьяном Курцем у Лукашенко запланирована рабочая встреча в Вене) на днях заявил от имени ЕС, что "результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце".

Об опасности белорусской АЭС заявляет Литва. Станция с помощью России уже построена, первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году, но разрешение литовско-белорусских претензий откладывает "запуск" расширенного партнерства Беларусь-ЕС на неопределенный срок.

Незавидную оценку политике белорусских властей в эти дни дали в промежуточном отчете наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), уже работающие в стране в преддверии белорусских парламентских выборов, назначенных на 17 ноября.


Избирательный кодекс не демократизирован, несмотря на предыдущие рекомендации из Европы. 

"Предыдущие рекомендации БДИПЧ, в том числе относящиеся к несбалансированному составу избирательных комиссий, ограничениям в отношении прав кандидатов и недостаточным гарантиям прозрачности процессов голосования и подсчета голосов, остаются без внимания", отмечают европейские наблюдатели.

Пресс-служба канцелярии Федерального президента Австрии, анонсируя программу визита в Вену Александра Лукашенко, сообщила, что "будет иметь место критический диалог по проблемному вопросу прав человека" и отмены смертной казни, которая, как мера высшего наказания, применяется в Европе лишь в Беларуси.

В пресс-релизе отмечается, что в программе "Восточное партнерство", инициированной ЕС, евроструктуры с Минском "проводят политику осторожного сближения".

Минск тоже действует осторожно - часто не по своей воле, по инерции. Чисто ментально белорусскому руководителю Европа с ее ценностями чужда - что не однажды прорывалось в минуты откровенности в публичных речах Лукашенко, отмечают эксперты.

"Минск старается улучшить отношения с Европой, но по объективным причинам, в первую очередь в силу специфики белорусского режима и большой зависимости от Москвы, достаточно ограничены рамки для развития отношений на этом направлении", - отмечает минский аналитик Александр Класковский.

"Нужно диверсифицировать торговлю, чтобы не так зависеть от России. Но для этого надо повышать конкурентоспособность белорусского товара, а это невозможно без рыночных реформ, которых Лукашенко откровенно побаивается. 

Европа ждет хотя бы символических уступок - моратория на применение смертной казни, демократизации внутриполитической жизни. Лукашенко боится таких либерализаций. Получается пока вот такой заколдованный круг", - отмечает эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко, долгое время критиковавшийся Западом как "последний диктатор Европы", 11-12 ноября посещает Австрию по приглашению федерального президента Александра...
 
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