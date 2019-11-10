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Желиба: Главный интерес Лукашенко к Эмиратам - деньги

11.11.2019 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист объяснил, зачем глава Беларуси ездил в ОАЭ.



Нынешний визит Лукашенко в Эмираты, не раз становился поводом для обсуждения. Даже сам глава Беларуси вынужден был оправдываться, заявив, что «не во всем понятен, не всем понятен» его приезд в Эмираты.

Перед полетом в теплые края Лукашенко пояснил журналистам: «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится». 

На деле же вышло целых десять дней. При этом встречи с тамошним руководством были довольно нечастые, а обсуждаемые темы звучали крайне обтекаемо. Что дало повод говорить о каникулах белорусского лидера.  

Между тем доктор экономических наук Борис Желиба считает, что не только морские процедуры были целью Лукашенко.

— Главный интерес Лукашенко к Эмиратам — одолжить деньги, — отметил экономист в интервью сайту charter97. — Это не только деньги в форме инвестиций, но и те средства, которые требуются бюджету. По моим подсчетам, в этом году Россия не дала Беларуси сумму в 1 миллиард 600 миллионов долларов как минимум. 

А раньше эти средства власти имели каждый год. Но сейчас Лукашенко было отказано во всем. Если он смог договориться с шейхами о сумме хотя бы в 1 миллиард долларов, это стало бы ему большим подспорьем, чтобы прожить следующий год без российской поддержки.


Пока никаких сообщений о результатах визита в ОАЭ не появлялось. Впрочем, вряд ли такие договоренности озвучат публично. Скорее всего, о них можно будет судить по сообщениям о выделении очередного лакомого куска белорусской земли наследным принцам и шейхам ОАЭ.

Уже в понедельник Лукашенко улетел с официальным визитом в Австрию.
 
 
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Экономист объяснил, зачем глава Беларуси ездил в ОАЭ.
 
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