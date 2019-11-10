Напомним, сценаристом и продюсером фильма стал Андрей Курейчик («Движение вверх», «Любовь-морковь 1-2», «Ёлки», «Служебный роман 2»). В главной роли – комик Вадим Галыгин.





О чем фильм

Обычное белорусское Купалье. Компания молодых людей попадает в лесную глубинку на таинственное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом. В центре сюжета лежит белорусская легенда о том, что с приходом ночи все, кто погиб в воде, превращаются в чудовищ, которые забирают живых с собой.









Почему стоит сходить на фильм

Создатели считают, что им удалось снять по-настоящему белорусское кино, которое рассказывает о традиционных поверьях и страхах на аутентичной культурной основе. С другой стороны, они уверяют, что получился не очередной «Партизанфильм», а конкурентное и фестивальное кино.





«Жанр хоррор – международный жанр, – рассказывает продюсер и сценарист картины Андрей Курейчик. – Язык саспенса, эстетику ужаса прекрасно понимают и белорусы, и французы, и россияне, и японцы, поэтому, конечно же, мы рассчитываем на максимальный международный релиз картины. А то, что в Беларуси никогда еще такого кино не снимали, – это факт».





Когда и где его показывают?

citydog.by В четверг «Упырей» начинают показывать в кинотеатрах «Falcon Club бутик кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Комсомолец», «Пионер», пишет



