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Не пропустите! В прокат выходит белорусский хоррор "Упыри"

11.11.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 ноября в минский прокат наконец-то выходит фильм ужасов «Упыри», снятый белорусами в Беларуси.

Не пропустите! В прокат выходит белорусский хоррор "Упыри"
Напомним, сценаристом и продюсером фильма стал Андрей Курейчик («Движение вверх», «Любовь-морковь 1-2», «Ёлки», «Служебный роман 2»). В главной роли – комик Вадим Галыгин.

О чем фильм

Обычное белорусское Купалье. Компания молодых людей попадает в лесную глубинку на таинственное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом. В центре сюжета лежит белорусская легенда о том, что с приходом ночи все, кто погиб в воде, превращаются в чудовищ, которые забирают живых с собой.


Почему стоит сходить на фильм

Создатели считают, что им удалось снять по-настоящему белорусское кино, которое рассказывает о традиционных поверьях и страхах на аутентичной культурной основе. С другой стороны, они уверяют, что получился не очередной «Партизанфильм», а конкурентное и фестивальное кино.

«Жанр хоррор – международный жанр, – рассказывает продюсер и сценарист картины Андрей Курейчик. – Язык саспенса, эстетику ужаса прекрасно понимают и белорусы, и французы, и россияне, и японцы, поэтому, конечно же, мы рассчитываем на максимальный международный релиз картины. А то, что в Беларуси никогда еще такого кино не снимали, – это факт».

Когда и где его показывают?

В четверг «Упырей» начинают показывать в кинотеатрах «Falcon Club бутик кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Комсомолец», «Пионер», пишет citydog.by
 
 
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14 ноября в минский прокат наконец-то выходит фильм ужасов «Упыри», снятый белорусами в Беларуси.
 
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