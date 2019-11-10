Результаты внешней торговли: экспорт падает, импорт растет

Источник материала: Ежедневник



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Белстат опубликовал статистику за 9 месяцев текущего года.

В январе – сентябре 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 53,035 млрд долларов, в том числе экспорт – 24,587 млрд долларов, импорт – 28, 449 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98,8%, экспорт – 97%, импорт – 100,5%.



По итогам января – сентября 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,3%, импорт увеличился на 2,8%. Средние цены экспорта сократились на 1,7%, импорта – на 2,3%.