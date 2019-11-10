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Результаты внешней торговли: экспорт падает, импорт растет
11.11.2019 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: akchabar.kg
Белстат опубликовал статистику за 9 месяцев текущего года.
В январе – сентябре 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 53,035 млрд долларов, в том числе экспорт – 24,587 млрд долларов, импорт – 28, 449 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98,8%, экспорт – 97%, импорт – 100,5%.
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Белстат опубликовал статистику за 9 месяцев текущего года.
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