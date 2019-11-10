А у вас безопасный газ?

Источник материала: Асiповiцкi край

Месячник безопасности при пользовании газом в быту

С 11 ноября по 11 декабря 2019 года РУП «Могилевоблгаз» проводит «Месячник по пропаганде безопасных методов пользования газом в быту».

Жизнь каждого человека – это ценность. И главная цель месячника – напомнить гражданам о Правилах пользования газом в быту.

При эксплуатации газовых плит необходимо соблюдать следующие правила:

— убедиться, что все краны закрыты;

— после этого полностью открыть кран на газопроводе;

— поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте кран включаемой горелки;

— осуществлять постоянное наблюдение за работающей газовой плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки;

— по окончании пользования горелкой закройте кран на плите, а по окончании пользования плитой, кран на газопроводе перед плитой;

— при пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки следует закрыть все краны горелок газовой плиты и кран на входе к газовой плите, проверить шкаф во избежание «хлопка» газа и при необходимости осуществить розжиг горелки;

Горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части плиты периодически необходимо промывать моющими средствами.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104.

В помещении запрещается: пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалять из загазованного помещения людей и домашних животных.

Надо знать, что запрещается:

— допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием — детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

— пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности;

— оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

— оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

— производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования;

— сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

— использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

— использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

— эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

— применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования.

Берегите свою жизнь! Запомните, газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый член семьи будет знать и соблюдать Правила пользования газом в быту.