«Главное - не создавать ажиотаж». Посмотрели, как делают гречку, которая может вскоре подорожать

Источник материала: Tut.by

Новость о том, что в России неурожай гречки, пару недель назад облетела все СМИ. Отреагировал даже наш президент Лукашенко — и приказал чиновникам строго следить за темой. Горисполкомы срочно направили сетевикам письма с требованием «взять вопрос на контроль». МАРТ тут же ввел временное ограничение цен на гречку: с 1 ноября торговую надбавку на нее нельзя устанавливать выше 25%. Белорусы встрепенулись. Как быть? Бежать в супермаркет? Надеяться на свой урожай? Кстати, какой он в этом году?





Но давайте вначале расскажем, как наша гречиха на крупозаводе — филиале Гомельского комбината хлебопродуктов превращается в гречку, которую потом белорусы едят в садиках, школах, больницах и армии.

…Как только гречиха поступает на предприятие от аграриев, она отправляется в лабораторию, где ее проверяют на влажность, засоренность и зараженность. Далее, если все в порядке — на сепаратор, где ее отделяют от камней и сорной зерновой примеси.









Следующий этап — пропарка. Если бы не она, то варить гречку нам пришлось бы раза в два дольше. В чанах под давлением горячего пара в 2,5 атмосфер гречиха находится пять минут.

Кстати, если пропустить ступень пропарки, то можно получить новомодную зеленую гречку, которую так любят приверженцы ЗОЖ. На гомельском крупозаводе такую тоже выпускают и, между прочим, стоит она в разы дешевле импортной. В фирменном магазине предприятия розничная цена ее — чуть более двух рублей за кг. В розничных сетях импортный аналог продают в среднем по 4 рубля за полкило.





После пропарки гречка отправляется в сушилку, а далее — на сортировку по фракциям. Мелкие ядрышки пойдут на переработку — например на сечку или муку, крупные же станут «ядрицей».

В самом конце производственного пути гречиха отправляется на станки, где избавляется от шелухи: резиновый вал прижимает зерно к абразиву, шелуха слетает — и гречка, наконец, обретает привычный для нас вид.

Последний этап — фотоконтроль, где специальный станок отсеивает некондицию по цвету и размеру. После чего готовая крупа отправляется на фасовку — в мешки по 50 кг или же в маленькие килограммовые пакетики для торговых сетей.

Директор филиала Гомельского комбината хлебопродуктов Павел Кустов говорит, что повода для паники в связи с последними новостями из России он не видит. Самое главное — чтобы сами люди не создавали ажиотаж вокруг этой темы.

Сколько у нас белорусской гречки?

Примерно раз в три-четыре года в Беларуси начинается «гречневая лихорадка». Обычно этому предшествуют слухи о неурожае гречихи в соседней России, которая к слову, производит до 75% всей гречки в мире. Россия — наш главный поставщик, у нее, по данным МАРТ, мы покупаем 70−80% потребляемой нами крупы.

Но в этом году, судя по данным Минсельхозпрода, нам должно хватить своей гречки. В Беларуси с площади 11,5 тыс. га собрали 16,2 тыс. тонн гречихи (из них 8,1 тыс. тонн — госзаказ). Но это бункерный вес. Амбарный же вес — очищенное от примесей и сорняков сырье — как правило, на треть меньше. Ожидается, что он будет равен примерно 11,3 тыс. тонн. Кроме этого, предполагают в ведомстве, еще около трех тысяч тонн гречихи соберут фермеры. «Беларусь планирует произвести не менее 10 тыс. тонн гречневой крупы», — говорят в Минсельхозпроде. К этим цифрам в министерстве плюсуют еще оставшиеся прошлогодние запасы гречки — примерно 7 тыс. тонн. Правда, стоит учитывать, что наша гречка в основном идет на питание в госучреждениях — в армию, на комбинат школьного питания, в больницы и детские сады. В магазинах же отечественная крупа встречается намного реже российской.

Белорусы в год потребляют около 20−22 тыс. тонн гречки — значит, остальное докупим в Украине и России.

Согласно данным Белстата, в сентябре этого года средняя цена на гречневую группу в Беларуси составляла 1,77 рубля за килограмм, в сентябре прошлого года — 1,55 рубля за кило. За год цена выросла на 14%.

Есть ли проблема в России?

К слухам о российском неурожае гречихи многие специалисты в Беларуси и в самой России относятся скептически. Откуда они взялись — понятно. Дело в том, что в России несколько последних лет был переизбыток гречки, и цена на нее закономерно снижалась, а потому сельхозпроизводители, чтобы хоть как то остановить этот процесс, сегодня не спешат отдавать ее переработчикам.

О том, что дефицита гречихи на рынке нет, в апреле «Российской газете» рассказывал и президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман.

— Наоборот, сегодня мы имеем в стране рекордные переходящие остатки этой культуры, сопоставимые с годовым объемом ее потребления. В этом сезоне гречиху вообще можно не сеять — хватит и кашу сварить, и на семена останется. Просто крестьяне не хотят продавать сырье по низкой цене, которая сейчас сложилась на рынке. Они ждут, когда закупочные цены пойдут вверх.

Кстати, гречиха в непереработанном виде хранится более 3-х лет, переработанная крупа 18 месяцев — так что у производителей есть время в запасе, чтобы попридержать ее в закромах.

На 1 апреля только в одном Алтайском крае России остатки зерна гречихи составляли 410,9 тысячи тонн. Это практически годовой запас России. А ведь еще и в этом году собрали урожай. Но нужно учитывать, что речь о гречихе, а не о гречке.





Что будет с крупой на прилавках?

Российская гречка, которой в наших супермаркетах заметно больше, чем белорусской, не должна ни исчезнуть, ни сильно подорожать, прогнозируют в Ассоциации розничных сетей Беларуси. По крайней мере, в ближайшее время точно.

— Примерно на месяц-два у сетей есть запасы, — говорит директор ассоциации Наталья Шаблинская. — Но что будет дальше, прогнозировать сложно.

Ведь если российские поставщики поднимут цены на закупку, на полках гречка тоже подорожает — даже с учетом того, что белорусские торговые сети при ограничениях МАРТ не будут ставить торговую надбавку выше 25%.

Пока же ценники в белорусских магазинах выглядят как и прежде — крупа средней ценовой категории обойдется в 2,49 рубля за килограмм. А некоторые сети предлагают даже акции — приобрести крупу всего за 90 копеек.





Как ранее поясняли TUT.BY в торговой сети «Белмаркет», обычно в таких ситуациях они пытаются «скорректировать цены с помощью давления на поставщика или жертвуем нашей маржинальностью, естественно не без оглядки на конкурентов».

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