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Хоккеисты «Динамо» толкали автобус с тренерами и гендиректором внутри. Потом их заметили у церкви

11.11.2019 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты минского «Динамо» толкали сегодня клубный автобус. Предварительно в него зашли тренеры команды, а генеральный директор «зубров» сел за руль.


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А вскоре после этого форвард «Динамо» Райан Спунер выложил у себя в Instagram фото с игроками команды у Всехсвятской церкви. По информации SPORT.TUT.BY, хоккеисты организованно посещали храм.

 

Напомним, что команда потерпела 11 поражений подряд. В последнем матче клуб проиграл «Салавату Юлаеву» — 1:9. Завтра «Динамо» играет с нижегородским «Торпедо».

 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» толкали сегодня клубный автобус. Предварительно в него зашли тренеры команды, а генеральный директор «зубров» сел за руль.
 
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