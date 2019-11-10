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Хоккеисты «Динамо» толкали автобус с тренерами и гендиректором внутри. Потом их заметили у церкви
Источник материала: Tut.by
Хоккеисты минского «Динамо» толкали сегодня клубный автобус. Предварительно в него зашли тренеры команды, а генеральный директор «зубров» сел за руль.
А вскоре после этого форвард «Динамо» Райан Спунер выложил у себя в Instagram фото с игроками команды у Всехсвятской церкви. По информации SPORT.TUT.BY, хоккеисты организованно посещали храм.
Напомним, что команда потерпела 11 поражений подряд. В последнем матче клуб проиграл «Салавату Юлаеву» — 1:9. Завтра «Динамо» играет с нижегородским «Торпедо».
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Хоккеисты минского «Динамо» толкали сегодня клубный автобус. Предварительно в него зашли тренеры команды, а генеральный директор «зубров» сел за руль.
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