В Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии были травмированы трое рабочих.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 11 ноября в ремонтной мастерской одного из предприятий города. Произошло обрушение металлического стеллажа.

В этот момент в помещении находились три человека – работники предприятия. Они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.



Фото: СК

Был проведен осмотр места происшествия, исследуется состояние стеллажа, наличие и его способ крепления к стене, перегруженность полок.

Опрашиваются сотрудники, изымается документация.

Для проведения экспертиз и установления точной причины случившегося был изъят обрушившийся стеллаж.