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В Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа

11.11.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии были травмированы трое рабочих.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 11 ноября в ремонтной мастерской одного из предприятий города. Произошло обрушение металлического стеллажа.

В этот момент в помещении находились три человека – работники предприятия. Они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. 

В Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа
Фото: СК

Был проведен осмотр места происшествия, исследуется состояние стеллажа, наличие и его способ крепления к стене, перегруженность полок. 

Опрашиваются сотрудники, изымается документация. 

Для проведения экспертиз и установления точной причины случившегося был изъят обрушившийся стеллаж.  

В начале ноября в Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция – здесь подробнее.   

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии были травмированы трое рабочих. По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 11 ноября в...
 
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