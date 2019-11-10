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В Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии были травмированы трое рабочих.
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В этот момент в помещении находились три человека – работники предприятия. Они с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.
Был проведен осмотр места происшествия, исследуется состояние стеллажа, наличие и его способ крепления к стене, перегруженность полок.
Опрашиваются сотрудники, изымается документация.
Для проведения экспертиз и установления точной причины случившегося был изъят обрушившийся стеллаж.
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Новости Беларуси. В Бобруйске на предприятии были травмированы трое рабочих. По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 11 ноября в...
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