|
Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как сберечь ресурсы планеты и свой личный бюджет? 11-классник из четвертой школы Дзержинска разработал интерактивный самоучитель по энергоэффективности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его работа победила в областном этапе конкурса «Патриот бай».
Проект стал лучшим в номинации «Программирование». Он состоит из 4 тематических разделов. В ходе выполнения тестовых заданий можно узнать, как уберечь тепло, воду, электричество и рационально использовать энергию.
Егор Сикорский, ученик средней школы №4 Дзержинска:
Елена Кондратович, заместитель директора средней школы №4 Дзержинска:
Три года назад на базе школы открыли районный ресурсный центр. На занятия по энергоэффективности ходят не только дети, а даже целые семьи. В том числе к принципам зеленой экономики активно подключается и старшее поколение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как сберечь ресурсы планеты и свой личный бюджет? 11-классник из четвертой школы Дзержинска разработал интерактивный самоучитель по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)