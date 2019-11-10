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Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

11.11.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как сберечь ресурсы планеты и свой личный бюджет? 11-классник из четвертой школы Дзержинска разработал интерактивный самоучитель по энергоэффективности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его работа победила в областном этапе конкурса «Патриот бай».

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

Проект стал лучшим в номинации «Программирование». Он состоит из 4 тематических разделов. В ходе выполнения тестовых заданий можно узнать, как уберечь тепло, воду, электричество и рационально использовать энергию.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

Егор Сикорский, ученик средней школы №4 Дзержинска:
Вопросы делятся на тестовые, на соответствие, на заполнение прочерков. Я планирую дополнить задания советами по выбору энергоэффективной техники и по выбору материалов для строительства дома.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

Можно использовать как для индивидуальной работы за компьютером, так и в качестве программного средства для интерактивной доски. Одно их возможных применений пособия – в качестве интерактивной рекламы на «умных» остановках.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

Елена Кондратович, заместитель директора средней школы №4 Дзержинска:
Пособие, которое подготовил Егор Сикорский, станет одним из электронных средств обучения, которые мы будем применять. Проект уже был апробирован с учащимися нашей школы и с родителями, которые дали ему высокую оценку.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

Три года назад на базе школы открыли районный ресурсный центр. На занятия по энергоэффективности ходят не только дети, а даже целые семьи. В том числе к принципам зеленой экономики активно подключается и старшее поколение.

Люди в материале: Егор Сикорский, Елена Кондратович
 
 
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Новости Беларуси. Как сберечь ресурсы планеты и свой личный бюджет? 11-классник из четвертой школы Дзержинска разработал интерактивный самоучитель по...
 
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