Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт

Источник материала: СТВ

Мужчина купил пятисантиметровую змею, а она превратилась в рептилию длиной 5 с половиной метров.

По информации Daily Mail, 31-летний Маркус купил питона в зоомагазине восемь лет назад и наблюдал, как он вырос в змею весом более 114 килограмм.

Питона кормят кроликами, телятами, козами, свиньями, которых мужчине поставляют фермеры.

Содержать такое животное не только дорого, но и опасно – рептилия за считанные минуты может сжать человека до смерти.





Колоссальная змея плотно ест один раз в месяц. Пока Маркус не хочет измерять питомца, пока он окончательно не перестанет расти. Мужчина считает, что его рептилия самый большой представитель своего вида и может стать рекордсменом.

«Я знал, что она будет большой, но шокирован тем, насколько она выросла. Я увлечен змеями и стараюсь помочь людям узнать их лучше».

У Маркуса еще есть одна змея и собака породы хаски.





Мужчина отметил, что питомец привык к людям за эти восемь лет.

«Нужно соблюдать правила, потому что единственный способ остановить то, что змея может укусить – это общаться с ней каждый день, пока она молодая и не привыкнет».

Если змее нужно остаться в одиночестве, она в стрессе или несчастна, то она подает знаки.

Маркус скептически относится к рассказам о побегах змей или о том, что гораздо меньшие особи бирманских питонов нападали на людей.

«Питон милый и не хочет многого. Они не страдают от скуки. Вот почему они такие хорошие домашние животные. Люди думают, что жестоко держать их в аквариуме все время, но змеям не нужно пространство, они не хотят далеко ползать. Если вы пойдете в зоопарк, их вольер будет больше, но рептилии все равно будут свернуты калачиком под бревном – им не нравятся открытые пространства. Они хотят пищи, воды и тепла. Если у них есть все это, то они счастливы».





Постоянный уход за питоном стоит больших денег.

Маркус и его девушка считают, что их соседи понимают, что они являются ответственными владельцами домашних животных.

«Если вы думаете, что питон собирается выйти, заползти в ваш дом, в вашу спальню и съесть вас, пока вы спите, тогда я думаю, что ваше воображение слишком сильно разыгралось».