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Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

11.11.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси в рамках подготовки к Лиге наций планирует провести две товарищеские игры в феврале 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники пока не определены.

11 ноября об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер нашей команды Михаил Мархель. Поводом для встречи стало начало тренировочного сбора к гостевому матчу с Германией в рамках отбора на Евро-2020.

Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Каждый уважающий себя профессионал, футболист хочет сыграть в такой игре. Выходя на футбольное поле при такой атмосфере, я думаю, что стадион будет полный. Футболист не сможет играть вполсилы. Поэтому я думаю, что тут будет полнейшая самоотдача с нашей стороны. За этот аспект я не переживаю.

Мархель о матче сборной Беларуси с Германией: «Каждый уважающий себя футболист хочет сыграть в такой игре»

Сейчас для подготовки к матчам с Германией и Черногорией вызваны 23 футболиста. Они проведут непродолжительный сбор на футбольных полях в Веснянке, после чего отправятся сначала Германию, где 16 ноября проведет заключительный отборочный матч Евро-2020 с командой Германии.

После белорусы переедут в Подгорицу. На 19 ноября там намечен последний в этом календарном году спарринг. Соперник – сборная Черногории.

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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси в рамках подготовки к Лиге наций планирует провести две товарищеские игры в феврале 2020 года, сообщили в программе...
 
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