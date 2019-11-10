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Экоактивисты в костюмах пингвинов устроили акцию протеста в аэропорту Берлина

11.11.2019 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Экоактивисты в костюмах пингвинов едва не парализовали работу международного аэропорта в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты в костюмах пингвинов устроили акцию протеста в аэропорту Берлина

Несколько десятков человек устроили сидячую забастовку в главном зале терминала. Таким образом протестующие пытались привлечь внимание властей к негативному воздействию авиации на окружающую среду. Требование активистов – сократить количество авиарейсов в стране в пользу железнодорожного транспорта.

Через несколько часов забастовки люди покинули аэропорт. На воздушное сообщение акция не повлияла.

Экоактивисты в костюмах пингвинов устроили акцию протеста в аэропорту Берлина

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Новости Германии. Экоактивисты в костюмах пингвинов едва не парализовали работу международного аэропорта в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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