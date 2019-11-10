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Экоактивисты в костюмах пингвинов устроили акцию протеста в аэропорту Берлина
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Экоактивисты в костюмах пингвинов едва не парализовали работу международного аэропорта в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько десятков человек устроили сидячую забастовку в главном зале терминала. Таким образом протестующие пытались привлечь внимание властей к негативному воздействию авиации на окружающую среду. Требование активистов – сократить количество авиарейсов в стране в пользу железнодорожного транспорта.
Через несколько часов забастовки люди покинули аэропорт. На воздушное сообщение акция не повлияла.
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Новости Германии. Экоактивисты в костюмах пингвинов едва не парализовали работу международного аэропорта в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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