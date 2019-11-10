ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси находится с официальным визитом в Австрии

11.11.2019 16:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Австрию. Борт №1 взял курс на Вену из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вене у Александра Лукашенко запланированы переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Президент Беларуси находится с официальным визитом в Австрии

Встреча в узком и широком составах пройдет 12 ноября. Лидеры государств обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Одновременно с визитом на высшем уровне в Вене будет проходить двухсторонний бизнес-форум. Его итогом станет подписание документов о развитии взаимодействия по различным направлениям.

Александр Лукашенко 11-12 ноября совершит официальный визит в Австрию

Без внимания не останутся и политические вопросы. В Вене Президент Беларуси проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии, депутатом Себастьяном Курцем.

Президент Беларуси находится с официальным визитом в Австрии

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Австрию. Борт №1 взял курс на Вену из Национального аэропорта «Минск», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисовском районе грузовой поезд протаранил и опрокинул на крышу застрявший на путях Ford
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика