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Президент Беларуси находится с официальным визитом в Австрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Австрию. Борт №1 взял курс на Вену из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вене у Александра Лукашенко запланированы переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Встреча в узком и широком составах пройдет 12 ноября. Лидеры государств обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Одновременно с визитом на высшем уровне в Вене будет проходить двухсторонний бизнес-форум. Его итогом станет подписание документов о развитии взаимодействия по различным направлениям.
Без внимания не останутся и политические вопросы. В Вене Президент Беларуси проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии. Кроме того, Александр Лукашенко в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии, депутатом Себастьяном Курцем.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Австрию. Борт №1 взял курс на Вену из Национального аэропорта «Минск», сообщили в...
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