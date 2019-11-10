Принцип Титаника. Как морально подготовиться к возможному предательству друзей и коллег

Источник материала: Ежедневник



фото: islam.ru

Сложные для принятия, но важные принципы доверия.

Ни один психолог не даст вам точного рецепта, как вылечиться от боли, которую наносит предательство. Единственный способ смягчить разочарование — это быть готовым к нему заранее. Спикер TED-x, мотиватор Лариса Парфентьева в одной из глав своей книги «33+. Алфавит жизненных историй» выводит сложные для принятия, но важные принципы доверия. Идеономика публикует отрывок:

- В конце долгой беседы я спросила у своего известного коллеги:

— Меня мучает тема отношений между людьми. Скажите, за свою довольно долгую жизнь что вы поняли про личные, дружеские, бизнес-отношения? Каковы главные правила?

Он задумался, а потом сказал:

— Знаешь, я вывел два правила. Первое: доверять можно не всем. Второе: ты всегда должен быть готов разочароваться в том, кому доверился.

Лучше и не скажешь! Надо признать, люди очень часто ошибаются в своих оценках окружающих. Когда я начинаю думать о том, что хорошо разбираюсь в людях, то напоминаю себе такие факты: серийного убийцу Джека-потрошителя так и не поймали. А маньяк Сливко, который двадцать один год убивал детей, был заслуженным учителем.

Понимаете, эти нелюди, которые убивали женщин и детей, жили среди людей, с кем-то дружили, с кем-то встречались. И наверняка многие считали их неплохими парнями.

Больше всего я боюсь тех, кто уверен, что хорошо разбирается в людях. У таких персонажей огромные, как внешний долг Греции, розовые очки.

Теперь, когда кто-то говорит: «Я так хорошо чувствую людей», я хихикаю. Считать, что ты хорошо понимаешь людей, это иллюзия. И, скорее всего, к такому «понимателю людей» однажды подойдет кто-то очень близкий и скажет: «Слушай, ты всю жизнь меня не понимал».

Одно из наших когнитивных искажений состоит в том, что мы чаще всего видим человека в одних и тех же обстоятельствах. И поэтому думаем, что можем предсказать его поведение. ХА-ХА-ХА.



Однажды звонит мне дама и говорит: «Никогда муж не гулял, а тут поехал в командировку и привез букетик!» Не цветов, как вы понимаете. Она была разочарована и назвала произошедшее неожиданным предательством.

Ты понятия не имеешь, как человек будет себя вести, когда перед ним возникнет соблазн, как его могут изменить деньги, болезнь или чувство власти. Одним словом, ты понятия не имеешь, как на человека могут повлиять обстоятельства.

И более того: он сам может этого не знать.

Как-то мы разговаривали с одной мудрой женщиной по поводу женской дружбы. Я говорю: «Мои подруги ТОЧНО меня никогда не предадут. Вот точно-преточно».

Она сказала: «А что выберет твоя подруга, если ты встанешь между ней и ее ребенком? Если ты встанешь между ней и ее мужем? Если ты встанешь между ней и ее деньгами?»

И я задумалась. И пришла к неутешительному выводу. Нет, я не разочаровалась в дружбе. Я просто подумала: «Не приведи судьба, чтобы я оказалась между моей подругой и ее ребенком, мужем или деньгами».

Один руководитель со стажем как-то сказал, что команду надо подбирать по принципу теста «Титаник». Помните последние кадры фильма, где Джек в холодной воде, а Роза лежит на двери? Потом парень замерзает и тонет, а Роза выживает.

А тест «Титаник» заключается в следующем: «Брать в команду нужно тех, кто честно готов признаться тебе, что не уступил бы тебе место на двери. Ну, или как минимум сомневается, что уступил бы».

…После того разговора прошла пара лет. С каждым годом я все больше проникаюсь этой мудростью. И если уж говорить прямо и честно, то сейчас нет ни одного человека, кому бы я с уверенностью отдала место на двери.