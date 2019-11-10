YouTube будет удалять аккаунты блогеров, которые не приносят денег

Источник материала: KYKY

Команда YouTube высылает создателям контента новые правила пользования платформы, которые вступят в силу с 10 декабря, сообщает Mashable. Теперь блогеры взволнованы: компания заявила, что может удалять их аккаунты, если они «коммерчески невыгодны».

YouTube намерен удалять профили, на рекламе которых ресурс либо не зарабатывает совсем, либо зарабатывает недостаточно. «YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла», – заявлено в обновленных правилах.

YouTube has new Terms Of Service on December 10th. This basically says that if channels don't make enough money, THEY WILL POSSIBLY TERMINATE THEM!!!



Looks like I fought to the very end but now I may be close to losing my livelihood, losing my passion, my audience and my... pic.twitter.com/P74uQe8jpW — Christian Maracle (@MaracleMan) November 9, 2019

После удаления уже бывший блогер сможет присутствовать на ресурсе, но только в роли зрителя чужих видеороликов. Mashable называет новшество спрятанным: YouTube не указывает его отдельно в рассылках и пресс-релизах. Формулировка расплывчатая, но многие пользователи по всему миру уже расценили прежупреждение как угрозу закрытия аккаунтов, не приносящих платформе прибыли. Журналисты обратились к администрации площадки за разъяснениями, но ответа пока не поступило.