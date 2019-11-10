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YouTube будет удалять аккаунты блогеров, которые не приносят денег
Источник материала: KYKY>
Команда YouTube высылает создателям контента новые правила пользования платформы, которые вступят в силу с 10 декабря,
YouTube намерен удалять профили, на рекламе которых ресурс либо не зарабатывает совсем, либо зарабатывает недостаточно. «YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла», – заявлено в обновленных правилах.
После удаления уже бывший блогер сможет присутствовать на ресурсе, но только в роли зрителя чужих видеороликов. Mashable называет новшество спрятанным: YouTube не указывает его отдельно в рассылках и пресс-релизах. Формулировка расплывчатая, но многие пользователи по всему миру уже расценили прежупреждение как угрозу закрытия аккаунтов, не приносящих платформе прибыли. Журналисты обратились к администрации площадки за разъяснениями, но ответа пока не поступило.
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