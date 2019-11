YouTube будет удалять аккаунты блогеров, которые не приносят денег

Источник материала: KYKY

Команда YouTube высылает создателям контента новые правила пользования платформы, которые вступят в силу с 10 декабря, сообщает Mashable. Теперь блогеры взволнованы: компания заявила, что может удалять их аккаунты, если они «коммерчески невыгодны».

YouTube намерен удалять профили, на рекламе которых ресурс либо не зарабатывает совсем, либо зарабатывает недостаточно. «YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла», – заявлено в обновленных правилах.